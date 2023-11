Messina Film Festival, tra cinema e opera lirica: il programma dall’1 all’8 dicembre 2023

Con un calendario ricco di eventi dall’1 all’8 dicembre 2023 nella città dello Stretto torna, dopo 21 anni di assenza, il Messina Film Festival, dedicato al rapporto tra cinema e opera lirica. In programma proiezioni, un concorso di cortometraggi, mostre, concerti, presentazioni di libri e tantissimi appuntamenti dedicati agli amanti della settima arte.

Un viaggio nella storia del cinema e delle sue commistioni con l’opera lirica, tra grandi classici, approfondimenti e incursioni nel panorama contemporaneo. A Messina dall’1 all’8 dicembre si celebra il cinema. L’evento è stato presentato ieri, 20 novembre, al Teatro Vittorio Emanuele, che con la Sala Laudamo sarà la sede principale delle iniziative. Altri appuntamenti si svolgeranno invece alla libreria “Feltrinelli Point”, al Cinema Lux e al Palacultura.

Direttore artistico del Messina Film Festival è Ninni Panzera. La produzione del Festival è sostenuta dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dall’EAR Teatro di Messina con il Commissario Straordinario Orazio Miloro e il Sovrintendente Gianfranco Scoglio, dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo guidato da Elvira Amata e dal Comune di Messina con il Sindaco Federico Basile e l’Assessore Massimo Finocchiaro ed ha come main sponsor Unioncamere Sicilia.

Messina Film Festival: il programma dall’1 all’8 dicembre 2023

Ad aprire gli eventi del Messina Film Festival sarà la mostra “Bellini al cinema” curata da Ninni Panzera, nel restaurato Foyer del Teatro Vittorio Emanuele. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18.00 di venerdì 1 dicembre. In esposizione, settanta pezzi originali di provenienza internazionale tra locandine, fotobuste e altri rari materiali dei film incentrati sul compositore catanese.

Ampio spazio sarà dato poi a Maria Callas, sabato 2 dicembre, in occasione del centenario della nascita dell’amatissima soprano. Tra le proiezioni, il documentario di Tom Volf “Maria by Callas”; “Medea” di Pier Paolo Pasolini; “L’isola di Medea”, documentario di Sergio Naitza. Giovedì 7 dicembre, sarà poi il momento dell‘omaggio a Mario Bellocchio, con la proiezione di quattro sue opere che testimoniano la sua passione per la lirica: “Addio del passato”, “Rigoletto”, “I pugni in tasca” e “Vincere”. Per il contemporaneo, in programma “Senso” di Luchino Visconti, “La luna” di Bernardo Bertolucci, “Aria” realizzato da dieci diversi registi, e tanto altro.

Come detto, il Messina Film Festival sarà un viaggio nella storia del rapporto tra cinema e lirica. Una sezione della manifestazione sarà infatti dedicata al tema “Il canto silenzioso. L’opera lirica al tempo del muto”. Da segnalare in questo frangente la proiezione de “La Norma” di Gerolamo Lo Savio del 1915, tratta dall’omonima opera di Vincenzo Bellini, e “Tosca” del 1918, dall’opera di Giacomo Puccini, con l’interpretazione di Francesca Bertini. Le immagini saranno accompagnate dal vivo da un ensemble di studenti del Conservatorio “Corelli” di Messina con la direzione del docente Maestro Luigi Prestipino, su una partitura musicale appositamente realizzata da due studenti dello stesso Conservatorio: Gianfranco Vitello (La Norma) e Carmelo Siracusa (Tosca), sotto la guida del docente della cattedra di composizione Carmelo Chillemi.

A chiudere gli eventi del Messina Film Festival 2023 sarà un grande concerto sinfonico. A dirigere l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, sarà il talentuoso direttore austriaco Matthias Fletzberger. In programma brani classici utilizzati dal cinema come commento musicale: Giuseppe Verdi con l’aria “Sempre libera” da “La Traviata” nel film “Pretty Woman”, Richard Wagner con la sua “La cavalcata delle valchirie” nel film culto di Francis Ford Coppola “Apocalypse Now”, al magico e sinuoso “Boléro” di Maurice Ravel utilizzato in alcuni film.

Poi ancora, uno spazio dedicato alla lirica nella pubblicità, presentazioni di libri e tre eventi speciali.

Di seguito il programma completo del Messina Film Festival (scaricabile qui in PDF):

Il Messina Film Festival – Cinema&Opera è prodotto da La Zattera dell’Arte, dall’E.A.R. Teatro di Messina, dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Messina, da Unioncamere Sicilia.

Partner culturali: Conservatorio A. Corelli, Università degli Studi di Messina, I.I.S A.M.Iaci, Officina del Sole, Cineforum Orione, Coordinamento dei Festival delm cinema in Sicilia, Centro Studi Cinematografici, Ministero della Cultura, Area Sud, Italiafestival, U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, Associazione Cara Beltà, Associazione ARB.

Collaborazioni: Filarmonica Laudamo, Associazione Musicale Vincenzo Bellini, Accademia Filarmonica, Cineteca dello Stretto, Libreria La Feltrinelli, Horcynus Festival.

Partner tecnici: Videobank, CNA Editoria, Tipografia Di Nicolò, Fabio Lombardo, Francesca Fulci, Vivai Bonaccorso

