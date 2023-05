David di Donatello 2023: la messinese Maria Rita Barbera premiata Miglior costumista

Lo scorso 10 maggo, l’Accademia del Cinema Italiano ha consegnato i prestigiosi David di Donatello 2023: durante la cerimonia, premiata anche la messinese Maria Rita Barbera come Miglior costumista. La Barbera ha vestito Toni Servillo, Ficarra e Picone protagonisti de “La Stranezza” diretto da Roberto Andò. Il film è stato premiato anche per la Miglior sceneggiatura originale, la Miglior scenografia, il Miglior produttore.

Maria Rita Barbera era stata già candidata ai David di Donatello per i costumi di: “Anni Felici”, “Mio fratello è figlio unico”, “La vita che vorrei”, “Luce dei miei occhi”. La premiazione è andata in onda su Rai Uno, condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli. A questo link tutti i vincitori. (In foto una scena del film)

