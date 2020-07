Messina. Dal 17 luglio la rassegna estiva del Teatro Vittorio Emanuele: tutto il programma

L’estate messinese sembra ripartire dal teatro, come dice lo slogan scelto dal Teatro Vittorio Emanuele. Dal 17 luglio – e fino all’8 agosto – infatti, parte la stagione all’aperto del Teatro con 12 spettacoli in calendario. Moltissima la musica in programma – in sinergia con l’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” – e due spettacoli di prosa.

Sarà la via Laudamo – con circa 330 posti a sedere – ad animare gli appuntamenti estivi del Teatro Vittorio Emanuele. Dopo la chiusura forzata per l’emergenza covid-19, il Teatro Vittorio Emanuele trova all’aperto la sua alternativa. «Avevamo preso un impegno come nuova governance – dice il Presidente Orazio Miloro – di non tenere chiuso il Teatro, oggi abbiamo tanti motivi per avviare questa iniziativa “Riparto dal Teatro”. Intanto riavvicinare il pubblico al teatro e poi perché il Teatro è un Ente che produce cultura ed è a servizio della città. Nella limitrofa area della via Laudamo che abbiamo chiamato teatro scoperto vogliamo regalare un momento di spensieratezza alla nostra città.

Oggi siamo qui con numeri che ci danno conforto e noi siamo convinti che possiamo ottenere dei risultati sempre più incisivi sul panorama culturale ma soprattutto socio-economico della città. Sarà una stagione estiva di musica particolarissima con dei protagonisti qualificati e ci saranno dei momenti teatrali dove si potrà sorridere con tanta spensieratezza. Subito dopo non ci fermero e lo faremo con un’iniziativa chiamando i gruppi locali della nostra città per la programmazione 2020/2021».

Il Teatro Vittorio Emanuele all’aperto

Un’idea di teatro, quella della nuova governance, che punta su soddisfare il popolo. «Il teatro – dice il Soprintende Gianfranco Scoglio – non deve avere la puzza sotto il naso ma deve abbracciare il popolo.»

Ci tiene a sottolineare che non si tratta di spettacoli di intrattenimento il direttore artistico Matteo Pappalardo che, insieme a Simona Celi Zanetti, ha curato la rassegna estiva del Teatro Vittorio Emanuele. «È una stagione estiva certo ma non significa che non sia una stagione valida, è una stagione di alto livello. Non è musica di intrattenimento.»

Riparto dal Teatro – la rassegna estiva del Teatro Vittorio Emanuele



Il programma degli spettacoli del Teatro Vittorio Emanuele (inizio spettacoli 21.30). È possibile utilizzare i Voucher già rilasciati per la Stagione 2019/2020 sospesa a causa dell’emergenza coronavirus:

17 luglio: Improvvisazione di Piano Solo , con Danilo Rea

, con Danilo Rea 22 luglio: Francesco Cafiso Duo , con Francesco Cafiso e Mauro Schiavone

, con Francesco Cafiso e Mauro Schiavone 23 luglio: Facce Ride Show , di e con Manlio Dovì e il Trio Palermo Jazz Reunione

, di e con Manlio Dovì e il Trio Palermo Jazz Reunione 24 luglio: Sul Fil d’un Soffio Etesio , con Jessica Nuccio e Salvatore Messina

, con Jessica Nuccio e Salvatore Messina 26 luglio: Papà à la coque , di e con Sergio Vespertino

, di e con Sergio Vespertino 29 luglio: Trinacria Saxophone Quartet , con Giuseppe Trimarchi, Biagio d’Arrigo, Francesco Muscarà e Giovanni Gangemi

, con Giuseppe Trimarchi, Biagio d’Arrigo, Francesco Muscarà e Giovanni Gangemi 30 luglio: Magicomio , di e con Francesco Scimemi

, di e con Francesco Scimemi 31 luglio: Twogheter , con Giovanni Mazzarino e Flavio Boltro

, con Giovanni Mazzarino e Flavio Boltro 5 agosto: Tango Mood , Trio Atipico con Elisa Lorena, Alessandro Blanco, Giovanni Alibrandi e Antonino Cicero

, Trio Atipico con Elisa Lorena, Alessandro Blanco, Giovanni Alibrandi e Antonino Cicero 6 agosto: Moonlight , con Gloria Campaner

, con Gloria Campaner 7 agosto: We sing ammore , con Camera a sud

, con Camera a sud 8 agosto: Recital, di e con Gianfranco Jannuzzo

