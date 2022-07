Messina, Cortile Teatro Festival: i primi due appuntamenti

Manca davvero pochissimo all’inaugurazione dell’undicesima edizione del Cortile Teatro Festival di Messina, che si apre stasera con Francesco Bernava e Alice Sgroi e il loro “Shots”, ispirato ai racconti di Charles Bukowski, prodotto da MezzAria Teatro. Tre storie, da “bere” tutte d’un fiato, dedicate all’amore e al rapporto uomo-donna.

«Il nostro spettacolo – dicono gli autori e interpreti – vuole raccontare tre storie ad alta gradazione sessuale da vivere tutte d’un fiato, proprio come tre shots, in cui l’amalgama tra sesso e ironia è l’ingrediente principale di questo miscuglio letterario. L’obiettivo comune è di dilatare il perimetro sensibile, il confine tra il magma viscerale che scaturisce dall’incontro di due esistenze e il mondo che li avvolge». L’appuntamento è per stasera, alle 20.45, al cortile del palazzo Calapaj – D’Alcontres di Messina.

Cortile Teatro Festival Messina

La rassegna multidisciplinare, dedicata quest’anno a “Forma e sostanza”, proseguirà poi con “Eufemia“, spettacolo di danza creato da Giorgia Lolli, prodotto da Anghiari Dance Hub, progetto vincitore del Bando abitante – Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze. Sul palco, insieme a Giorgia Lolli, anche Sophie Claire Annen e Vittoria Caneva.

«Eufemia, – dice la coreografa – è una creazione per tre giovani donne e una macchina da scrivere. Sulla scena, una visione non romantica del romanticismo e una nostalgia di epoche mai vissute si incontrano. Le interpreti, arredando le stanze di un mondo utopico, costruiscono tra astratto e concreto una dimensione in cui tutto diventa sia soggetto che cornice. Coltivano un “imperfezionismo” privo di approssimazioni, che apre a nuove possibili vedute e sviste». L’appuntamento è per martedì 12 luglio, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri. Qui tutto il programma del Cortile Teatro Festival.

(Foto di Dino Stornello)

