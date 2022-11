Messina, continua il teatro di EPIC: i prossimi appuntamenti

A Messina proseguono gli appuntamenti con il teatro della rassegna EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile), promossa da Mana Chuma Teatro, in partenariato con Rete Latitudini e Teatro dei 3 Mestieri, allo scopo di promuovere spettacoli dal vivo nelle aree urbane periferiche.

Domenica 27 novembre, alle 18, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna in scena “La magia della radio” di e con Massimo Cirri e Mirko Artuso che, insieme alla musica della Hanky Panky Band e la partecipazione straordinaria di Salvatore Arena, ci condurranno nel fascinosco mondo radiofonico, concentrandosi in modo particolare sulla nascita delle frequenze libere in Italia, tra la fine degli anni ’70 in poi. Una produzione Teatro del Pane e Centro Teatrale da Ponte

Mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, alle 21, al Teatro di 3 Mestieri, invece, sarà la volta di “Calmarìa” di Massimo Barilla, che firma la regia insieme a Salvatore Arena. Protagonisti sul palco Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò che raccontano la storia di un salone da barba di un piccolo paese alla fine degli anni ’70, luogo di incontro di due amici: Melo e Felice.

A questo link per i biglietti.

