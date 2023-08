I film al Multisala Iris non finiscono mai: il programma del cineforum autunno inverno

«Agosto è finito, l’autunno si avvicina, abbiamo il tempo di fare gli ultimi bagni al mare e tornare alla routine invernale. Che non è poi così male, soprattutto perché, puntuali con i treni della Svizzera, ci siamo noi che vi teniamo compagnia con il nostro cineforum»: così Umberto Parlagreco lancia la rassegna autunno inverno del Multisala Iris di Messina.

Reduci da un’intensa stagione estiva con le proiezioni dei film all’aperto, in quella che ormai è conosciuta come Area Iris, il cinema di Ganzirri rilancia con la prima parte del cineforum; in programma anche “The quiet girl” diretto da Colm Bairéad, candidato agli Oscar 2022 come Migliore Film in Lingua Straniera. Ambientata nel 1981 in Irlanda, la pellicola è l’adattamento di “Foster”, racconto breve di Claire Keegan che racconta la storia di Cáit, una bambina di 9 anni che trascorrerà l’estate in compagni di due lontani parenti.

Il cineforum della Multisala Iris

E mentre la stagione estiva del cineforum si conclude stasera con la proiezione di “I Pioneri” di Luca Scivoletto, con il messinese Mattia Bonaventura, quella invernale partirà il 28 settembre 2023. Gli spettacoli saranno proiettati alle 18.00 e alle 21.00. Ecco la prima parte del programma:

28 settembre: “ Mia “, diretto da Ivano De Matteo, con Edoardo Leo, Greta Gasbarri e Milena Mancini;

“, diretto da Ivano De Matteo, con Edoardo Leo, Greta Gasbarri e Milena Mancini; 5 ottobre: “ La lunga corsa “, diretto da Andrea Magnani, con Adriano Tardiolo e Giovanni Calcagno;

“, diretto da Andrea Magnani, con Adriano Tardiolo e Giovanni Calcagno; 12 ottobre: “ Il sapore della felicità “, diretto da Slony Sow con Gérard Depardieu e Kyozo Nagatsuka;

“, diretto da Slony Sow con Gérard Depardieu e Kyozo Nagatsuka; 19 ottobre: “ Rido perché ti amo “, scritto, diretto e interpretato da Paolo Ruffini;

“, scritto, diretto e interpretato da Paolo Ruffini; 26 ottobre: “ Fidanzata in affitto “, diretto da Gene Stupnitsky, con Jennifer Lawrence e Matthew Broderick;

“, diretto da Gene Stupnitsky, con Jennifer Lawrence e Matthew Broderick; 9 novembre: “ The quiet girl “, diretto da Colm Bairéad, con Catherine Clinch e Carrie Crowley;

“, diretto da Colm Bairéad, con Catherine Clinch e Carrie Crowley; 16 novembre: “ Barbie “, diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling;

“, diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling; 23 novembre: “ Mon Crime “, scritto e diretto da François Ozon, con Nadia Tereszkiewicz;

“, scritto e diretto da François Ozon, con Nadia Tereszkiewicz; 30 novembre: “ Last Film Show “, diretto da Pan Nalin, con Bhavin Rabari e Richa Meena;

“, diretto da Pan Nalin, con Bhavin Rabari e Richa Meena; 14 dicembre: “L’ultima luna di settembre“, diretto da Amarsaikhan Baljinnyam, con Amarsaikhan Baljinnyam e Tenuun-Erdene Garamkhand.

