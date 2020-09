Messina, biglietti e audioguide d’autore per “Le vie dei tesori”: tutte le info

Audioguide d’autore, con interventi di direttori di musei, professori universitari ed esperti: è questa una delle principali novità dell’edizione 2020 de “Le vie dei tesori” il festival dedicato al patrimonio artistico della Sicilia e alle sue meraviglie nascoste. Quest’anno Messina sarà protagonista con 12 luoghi da scoprire nei prossimi tre weekend di settembre, tra visite turistiche e passeggiate tematiche.

Si svolgerà tra pochi giorni, dal 12 al 27 settembre, questa XIV edizione del Festival, che, nel rispetto delle normative anti-coronavirus, ha dovuto apportare alcune modifiche. Tra queste, la necessità di limitare il numero delle persone presenti ad ogni visita (cosa che rende consigliabile la prenotazione).

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione di audioguide curate dell’associazione Amici delle Vie dei Tesori con alcuni “interventi senior” di direttori di musei, professori universitari, esperti della materia. Per ascoltarle basterà avere un cellulare. In alternativa, in ogni caso, sono stati realizzati dei fogli illustrativi che possono essere reperiti all’ingresso dei vari luoghi selezionati per quest’anno.

Audioguide per Le vie dei Tesori: come funzionano

È possibile ottenere le audioguide sia se si è scelto di acquistare i biglietti digitali che quelli online. Vediamo come.

Se si possiede il coupon digitale:

Dopo avere smarcato il QR code all’ingresso, basta cliccare su “Ascolta”. L’audioguida dedicata al luogo in cui ci si trova partirà automaticamente (se il coupon è multi-ingresso, da 4 o da 10 visite, si visualizzeranno anche le audioguide dei luoghi in cui si è già stati).

Se si possiede il coupon stampato su carta:

Dopo avere smarcato il QR code all’ingresso , bisogna collegarsi al sito del Festival e andare alla sezione audioguide;

, bisogna collegarsi al sito del Festival e andare alla sezione audioguide; Nella sezione “audioguide” basta inserire il codice coupon per ascoltare l’audioguida del luogo in cui ci si trova (se il coupon è multi-ingresso, da 4 o da 10 visite, si visualizzeranno anche le audioguide dei luoghi dove si è già stati).

Le audioguide hanno una durata di tre ore a partire dall’ingresso nel luogo.

Biglietti, coupon e prezzi

Anche quest’anno è possibile acquistare diversi coupon per Le vie dei Tesori:

Coupon da 18 euro – valido per 10 visite (tranne le esperienze);

– valido per 10 visite (tranne le esperienze); Coupon da 10 euro – valido per 4 visite;

– valido per 4 visite; Coupon da 3 euro – valido per un singolo ingresso.

È possibile acquistare i biglietti online a questo link.

Per chi è sprovvisto del coupon elettronico saranno disponibili agli ingressi esclusivamente coupon da 3 euro.

I luoghi e le passeggiate de “Le vie dei Tesori” di Messina

Per consultare l’elenco dei luoghi visitabili a Messina e delle passeggiate tematiche dell’edizione 2020 de “Le vie dei Tesori” è possibile visualizzare questo articolo.

