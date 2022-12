Messina, arriva la seconda parte del Cineforum Don Orione: i film

Con il nuovo anno arriva anche la seconda parte della stagione del Cineforum Don Orione, al Cinema Lux di Messina. Si comincia il 9 gennaio con “La felicità degli altri” di Daniel Cohen, con Bérénice Bejo, Vincent Cassel, per poi proseguire fino a maggio. Sono, infatti, venti le pellicole che verranno presentate al pubblico, tra grandi classici e incontri con l’autore.

Lunedì 30 gennaio Giovanna Taviani presenta il suo “Cuntami”, documentario Premio Speciale ai Nastri d’Argento, in cui si narrano le storie degli oratori siciliani, tra i protagonisti il Maestro Mimmo Cuticchio e Vincenzo Pirrotta. Lunedì 20 febbraio, invece, tocca a Marco Borromei, sceneggiatore di “Piccolo Corpo” diretto da Laura Samani, vincitrice con questo lungometraggio del David di Donatello come Miglior Regista Esordiente. Tutti i film in programma al Cineforum Don Orione:

lunedì 9 e giovedì 12 gennaio: “ La felicità degli altri ” di Daniele Cohen. Ingresso gratuito;

” di Daniele Cohen. Ingresso gratuito; lunedì 16 e giovedì 19 gennaio: “ Brian e Charles ” di Jim Archer;

” di Jim Archer; lunedì 23 e giovedì 26 gennaio: “ Rumba Therapy ” di e con Franck Dubosc;

” di e con Franck Dubosc; lunedì 30 gennaio e giovedì 2 febbraio: “ Cuntami ” di Giovanna Taviani, con Mimmo Cuticchio;

” di Giovanna Taviani, con Mimmo Cuticchio; lunedì 6 e giovedì 9 febbraio: “ Gli orsi non esistono ” di e con Jafar Panahi;

” di e con Jafar Panahi; lunedì 13 e giovedì 16 febbraio: “ Antigone ” di Sophie Deraspe, con Nahéma Ricci;

” di Sophie Deraspe, con Nahéma Ricci; lunedì 20 e giovedì 23 febbraio: “ Piccolo Corpo ” di Laura Samani, con Celeste Cescutti, Ondina Quadri;

” di Laura Samani, con Celeste Cescutti, Ondina Quadri; lunedì 27 febbraio e giovedì 3 marzo: “ Il bandito delle 11 ” di Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo, Anna Karina;

” di Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo, Anna Karina; lunedì 6 e giovedì 9 marzo: “ Memory Box ” di Joana Hadjiithomas e Khalil Joreige, con Rim Thurki, Manal

Issa;

” di Joana Hadjiithomas e Khalil Joreige, con Rim Thurki, Manal Issa; lunedì 13 e giovedì 16 marzo: “ La persona peggiore del mondo ” di Joachim Trier, con Renate Reinsve,

Anders Danielsen Lie;

” di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie; lunedì 20 e giovedì 23 marzo: “ True Mothers ” di Naomi Kawase, con Arata Iura;

” di Naomi Kawase, con Arata Iura; lunedì 27 e giovedì 30 marzo: “ L’audizione ” di Ina Weisse, con Nina Hoss;

” di Ina Weisse, con Nina Hoss; lunedì 3 e giovedì 6 aprile: “ L’uomo che vendette la sua pelle ” di Kaouther Ben Hania, con Husam Chadat, Monica Bellucci;

” di Kaouther Ben Hania, con Husam Chadat, Monica Bellucci; lunedì 11 e giovedì 13 aprile: “ Figli del Sole ” di Majid Majidi, con Ruohollah Zamani;

” di Majid Majidi, con Ruohollah Zamani; lunedì 17 e giovedì 20 aprile: “ La crociata ” di e con Louis Garrel, con Laetitia Casta, Joseph Enge;

” di e con Louis Garrel, con Laetitia Casta, Joseph Enge; lunedì 24 e giovedì 27 aprile: “ Incroci sentimentali ” di Claire Denis, con Juliette Binoche, Vincent Lindon;

” di Claire Denis, con Juliette Binoche, Vincent Lindon; martedì 2 e giovedì 4 maggio: “ Parigi, 13 ARR. ” di Jacques Audiard, con Lucie Zhang, Makita Samba;

” di Jacques Audiard, con Lucie Zhang, Makita Samba; lunedì 8 e giovedì 11 maggio: “ Scompartimento n.6 ” di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla, Yuriy Borisov;

” di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla, Yuriy Borisov; lunedì 15 e giovedì 18 maggio: “ L’Accusa ” di Yvan Attal, con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal;

” di Yvan Attal, con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal; lunedì 22 e giovedì 25 maggio: “Una voce fuori dal coro” di Yohan Manca.

A questo link per abbonarsi.

Intanto, in attesa della nuova programmazione cinematografica, è possibile visitare, fino al 31 dicembre, al Palacultura: “Il Cinema Illustrato“, mostra espositiva di locandine e poster allestita dal Cineforum Don Orione e dalla Cineteca dello Stretto, promossa dal Comune di Messina.

