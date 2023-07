Messina, alla scoperta dell’antico Castello di Oliveri con i concerti della “Bellini”

Riscoprire una dimora storica grazie alla musica: succede con i concerti, organizzati dall’Associazione musicale “Vincenzo Bellini” di Messina, per la rassegna “Notte al Castello”, che si svolge dal 28 luglio al Castello di Oliveri.

«Questa quarta edizione – racconta il presidente della Bellini, Giuseppe Ramires –, è una scommessa che abbiamo fatto insieme al sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera e all’assessore alla Cultura, Salvuccia Saporita, con la preziosa e fondamentale collaborazione dei principi Bonaccorso che sono i proprietari di questo antico Castello, fondato nell’XI secolo.

I concerti si svolgono nella corte del Castello; sarà un’occasione per visitare e scoprire la cultura siciliana, in particolare della nostra provincia, perché durante l’anno la struttura non è visitabile. Speriamo – conclude Ramires – di poter istituzionalizzare il festival, che si svolge in luogo così prestigioso».

I concerti al Castello di Oliveri

Quattro i concerti in programma al Castello di Oliveri, che racconteranno storie sonore diverse, per rispondere alle esigenze del pubblico. Dal jazz alla musica etnica, passando a un omaggio al cantautore napoletano Pino Daniele.

Si comincia il il 28 luglio, alle 21.00, con il Sea Connection Trio, composto da Claudio Palana al piano, Tommaso Pugliese al contrabbasso e Federico Saccà alla batteria. I tre musicisti, provenienti dall’area dello Stretto, condivideranno il palco con il Gianfranco Torrisi alla chiatarra e Nicola Caminiti al sax; proprio con il sassofonista i tre musicisti hanno realizzato “Aqua”, uscito a settembre 2022, per Alfa Music.

28 luglio, alle 21.00: " Sea Connection Trio – feat Nicola Caminiti & Gianfranco Torrisi "

4 agosto, alle 21.00: Pietro Roffi in "1999", fisarmonica e composizioni originali;

8 agosto, alle 21.00: " Bonumusai ", Pino Daniele Tribute Band;

11 agosto, alle 21.00: "Truvatura".

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 331 2083734.

