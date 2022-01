Messina. Alla Multisala Iris torna “Il Cinema Ritrovato” e arriva il cineforum

Alla Multisala Iris di Messina torna “Il Cinema Ritrovato”, rassegna dedicata ai grandi film della storia del cinema, restaurati dalla Cineteca di Bologna. Domani, martedì 11 gennaio, e in replica il 12 arriva “Vampyr” di Carl Theodor Dreyer.

«Uno dei grandi film della storia del cinema, – scrive Umberto Parlagreco della Multisala Iris – una delle avventure più enigmatiche e coinvolgenti che gli occhi degli spettatori abbiano mai incontrato, e uno dei restauri più preziosi realizzati dalla Cineteca di Bologna.

Realizzato da Dreyer nel 1931, all’indomani del capolavoro “La passione di Giovanna d’Arco” e dell’avvento del sonoro, liberamente ispirato ad alcuni racconti di Sheridan Le Fanu, “Vampyr” è un film horror, un film fantastico, un film di nebbie, di luminescenze, di poche parole, di terrificanti rumori».

Il cineforum della Multisala Iris

Insieme al “Cinema Ritrovato” sta per partire il cineforum della Multisala Iris. Si comincia il 3 febbraio con “Sotto le stelle di Parigi” di Claus Drexel e si proseguirà fino al 12 maggio. Saranno quindici i film in programma, con spettacolo alle 18 e alle 21 e sconti speciali per gli studenti universitari. Ecco tutti i film del cineforum:

3 febbraio: “Sotto le stelle di Parigi”

10 febbraio: “Ultima notte a Soho”

17 febbraio: “Il gioco del destino e della fantasia”

24 febbraio: “Qui rido io”

3 marzo: “I molti Santi del New Jersey”

10 marzo: “Respect”

17 marzo: “Nowhere special”

24 marzo: “Mondocane”

31 marzo: “A Chiara”

7 aprile: “La padrina”

14 aprile: “La persona peggiore del mondo”

21 aprile: “La signora delle rose”

28 aprile: “Scompartimento no.6”

5 maggio: “Petit mamam”

12 maggio: “I’m your man”

Informazioni utili:

Per accedere al cinema, secondo disposizioni di legge, sarà necessario essere in possesso di super green pass.

