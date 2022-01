Dal 10 gennaio le nuove regole sul Super Green Pass: un ripasso del decreto del 30 dicembre

Ci siamo, a partire da domani, lunedì 10 gennaio, entrano in vigore alcune delle nuove regole previste dal decreto-legge Draghi del 30 dicembre 2021 in materia di utilizzo del super green pass. La certificazione verde rafforzata che è possibile ottenere con vaccino anti-covid o guarigione servirà anche per i ristoranti all’aperto e per utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Vediamo, in maniera sintetica, le nuove misure stabilite dal decreto legge del 30 dicembre, in vigore dal 10 gennaio 2022.

Super green pass: cosa cambia dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Super Green Pass alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose ;

conseguenti alle ; sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto ;

; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;

mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Ricordiamo che il green pass rafforzato è già obbligatorio per:

Spettacoli;

Eventi sportivi;

Ristorazione al chiuso;

Feste e discoteche;

Cerimonie pubbliche.

Secondo quanto stabilito dal decreto-legge varato il 5 gennaio dal Consiglio dei Ministri, dal 20 gennaio 2022, invece, sarà necessario il green pass “base” (quindi tampone negativo o vaccinazione) per accedere ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, centri estetici e simili. Dal 1° febbraio la certificazione verde servirà anche per le poste, i servizi bancari e buona parte dei negozi, ma ancora non c’è un elenco preciso, che verrà redatto – si suppone – in prossimità dell’entrata in vigore della misura.

(3)