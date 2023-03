Messina, alla galleria Spazioquattro una nuova mostra di Antonino Amato

A un anno di distanza da “Moby Dick or the Whale. Per una teologia del Male”, Antonino Amato torna alla galleria d’arte Spazioquattro di Messina per “Nel principio”: una mostra che si sofferma su un tempo di cui non conosciamo la durata. Un tempo che viene immaginato su un “Fabriano artistico satinato da 300 grammi” in cui l’artista descrive e disegna il suo universo.

Circa trenta le opere in mostra realizzate a matita su cartoncino e circa venti le sculture in ceramica. «Antonio Amato – si legge nella nota –, disegna la meraviglia, dove i blu e i rossi impazziscono, il verde smeraldo, il verde oliva, l’ocra, gli austeri marroni e l’antico seppia vengono fuori da preziose matite colorate che da anni sono il mezzo di espressione dell’artista e architetto. Disegna improvvisate creature che sembrano prendere la scena, e che impassibili ci osservano con ferma determinazione. Ogni disegno ha una sua precisa collocazione, niente è affidato al caso, tutto si spiega. Il visitatore verrà attratto dai testi, scritti con una maestria antica, anche con caratteri di piccolissime dimensioni, ma sempre eleganti e perfetti. E poi ci saranno le ceramiche: uniche, dalle forme gradevoli, eleganti che riescono a rappresentare orsi, bufali, rinoceronti e anche dei pesci».

Il vernissage è in programma sabato 18 marzo, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro di Messina, in via Ghibellina 120. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023, nei seguenti giorni e orari:

da lunedì al sabato, dalle 17.00 alle 20.00;

la domenica, dalle 10.30 alle 12.30.

(1)