Messina, alla Galleria Lucio Barbera l’incontro letterario con Salvatore Curtò

In occasione dell’edizione 2023 de “Il Maggio dei Libri” si aprono le porte della Galleria d’Arte Lucio Barbera di Messina, in via XXIV Maggio, per un incontro letterario con Salvatore Curtò, autore del libro “I figli di nessuno” pubblicato per Armando Siciliano Editore.

Il romanzo è ambientato in Sicilia, tra gli anni ’60 e ’90, anni in cui per potersi affermare è necessario essere raccomandati o essere legati a qualche tipo di potere. «Diversa è la storia per i figli di nessuno – si legge nella nota –, che possono contare solo su stessi, sulle proprie forze, sui loro sogni. E, mentre tra le pagine scorrono le vite di un gruppo di amici che nel tempo trova la propria strada, scorrono gli avvenimenti, spesso anche tragici, che hanno contraddistinto la storia siciliana dell’ultimo mezzo secolo scorso: l’attentato al generale Dalla Chiesa, le morti dei giudici Falcone e Borsellino e, infine, l’arresto del capo dei capi, Totò Riina.

A far da contraltare a quest’ultimo sarà Totò Messina, un giovane di eccellenti capacità e con spiccati interessi culturali e grandi doti morali. Intorno a lui si snoda un mondo variegato e contraddittorio, colto e vivace ma anche stereotipato ed immobile: da un lato, persone oneste e laboriose, dall’altro, parassiti sociali e gente malavitosa».

Salvatore Curtò alla Galleria Lucio Barbera

Il messinese Salvatore Curtò, laureato in giurisprudenza, è stato consulente dell’Assessorato Sport, Spettacolo e Cultura presso la Regione Sicilia, consulente della Presidenza Regionale di Confcommercio e collabora con giornali e riviste. Con Armando Siciliano ha già pubblicato “Il Principe del Podio” (2020) e “Dentro la storia” (2021).

L’appuntamento, organizzato dalla Città Metropolitana di Messina, è in programma martedì 23 maggio, alle 16.30, alla Galleria Lucio Barbera. Dialogano con l’autore, Anna Maria Tripodo, Rosaria Landro e Daniela Cucè Cafeo.

