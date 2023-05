Messina, alla Feltrinelli si presenta la rivista del Super Tramps Club

Definiscono la loro narrativa vagabonda perché credono che ogni storia sia come un viaggio a più tappe, un itinerario che si costruisce strada facendo: sono i componenti del Super Tramps Club che saranno alla Feltrinelli di Messina per presentare il quarto numero di “Turchese”, la loro rivista letteraria e fotografica cartacea nata nel 2021.

Il progetto, invece, nasce a Torino nel 2018, come casa editrice indipendente. Il Super Tramps Club si occupa di libri, ma anche di musica e di presentazioni ed è alla ricerca di storie. «Siamo in cerca di pezzi umani, e che umani lo restino. Cerchiamo testi funky, che riscoprano la meraviglia e l’abisso del quotidiano. Che ci mostrino il lato nascosto di ciò che abbiamo davanti ogni giorno. Cerchiamo personaggi e narratori a tutto tondo, vogliamo stupirci, credere, sognare. Vogliamo vagabondare». Per inviare i vostri racconti è possibile scrivere a info@supertrampsclub.com.

L’appuntamento è stasera, venerdì 26 maggio, alle 18.00. Presente il direttore editoriale Giulio Frangioni. L’evento è in collaborazione con La Lupa e Maneggiare con Cura.

A questo link per maggiori informazioni.

Foto di Carmine Prestipino

