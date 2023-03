Messina, alla Feltrinelli il collettivo Wu Ming presenta il nuovo romanzo “Ufo 78”

A Messina torna (finalmente) il collettivo di scrittori Wu Ming che presenta “Ufo 78”, il nuovo romanzo edito da Einaudi. Il libro, come si intuisce dal titolo, è ambientato nel 1978. Aldo Moro è stato rapito e ucciso.

«Sulle città – si legge nella nota editoriale –, piomba lo stato d’emergenza. “La droga” sfonda ogni argine. Tre papi in Vaticano. Le ultime grandi riforme sociali. Mentre accade tutto questo, di notte e di giorno sempre piú italiani vedono dischi volanti. È un fenomeno di massa, la “Grande ondata”. Duemila avvistamenti nei cieli del Belpaese, decine di “incontri ravvicinati” con viaggiatori intergalattici. Alieni e velivoli spaziali imperversano nella cultura pop.

Milena Cravero, giovane antropologa, studia gli appassionati di Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi cosmonauti, ma è stanco del proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane, vive a Thanur, una comune in Lunigiana, alle pendici di un monte misterioso. Il Quarzerone, con le sue tre cime. Luogo di miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti. L’ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout svaniti nei boschi e mai ritrovati. Intorno alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi». L’appuntamento con Wu Ming è alla Feltrinelli di Messina sabato 18 marzo, alle 18.00. Modera l’incontro Guglielmo Pispisa.

Il collettivo Wu Ming

Wu Ming, che in cinese significa “senza nome”, è un collettivo di scrittori attivi dal 2000. Tra i romanzi “54”, “Manituana”, “L’Armata dei Sonnambuli”. Ciascun membro di Wu Ming si è dedicato anche a opere “soliste”. In questi anni è nata la Wu Ming Foundation, «una libera federazione di collettivi, gruppi d’inchiesta, laboratori, progetti artistici, culturali e politici».

A questo link un estratto di “Ufo 78”.

(8)