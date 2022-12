Messina, alla Biblioteca Penny Wirton la mostra “Giostra InVisibile”

Nata dal contest inserito nel progetto “Dalle parole ai fatti – Custodiamo luoghi, memorie, suoni e tradizioni” del Centro di Solidarietà F.A.R.O. in collaborazione con la Fondazione con il Sud e il Centro per il libro e la lettura, la mostra “Giostra InVisibile” è stata inaugurata lo scorso 21 dicembre, all’interno della Biblioteca di quartiere “Penny Wirton” in via San Jachiddu 74 a Messina.

Trecento immagini fotografiche raccontano le contraddizioni di Giostra, a nord di Messina. «Un sorprendente quartiere mosaico – scrivono i promotori – e tutte la potenza poetica di Giostra». Durante il vernissage dell’esposizione fotografica è stato presentato anche il libro omonimo frutto del progetto edito da La Feluca. All’interno del libro anche le foto dei cinque primi classificati al concorso fotografico: Giulia Bitto, Nicola Bonomo e Marco Vitale, Cecilia Currò, Placido Mondello, Giuseppe Signorino. La giuria, composta da Pierpaolo Zampieri, Francesco Parisi e Arturo Russo, ha assegnato il primo premio a Cecilia Currò con la sequenza di scatti “Crescendo”.

La mostra su Giostra alla Biblioteca Wirton di Messina

La mostra fotografica sarà visitabile nei seguenti giorni e orari:

dal 27 al 30 dicembre, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

dal 2 al 5 gennaio, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per visitare la mostra è necessario contattare Antonello Sidoti al numero 347 1772600 almeno 30 minuti prima della visita. Inoltre, è possibile parcheggiare all’interno della sede coi propri mezzi di trasporto, il cancello carrabile sarà aperto per consentirne l’accesso.

