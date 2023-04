Messina, alla Biblioteca Comunale l’ora del tè con Francesco Musolino

Alla Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina proseguono gli incontri all’ora del tè: il libro scelto è “L’attimo prima” (Rizzoli, 2019) di Francesco Musolino.

«Il romanzo – si legge nella nota – ha per protagonista il venticinquenne Lorenzo, che passa le giornate nel ristorante dei genitori. Il suo sogno di diventare chef svanisce ben presto a causa di un imprevisto. La sua vita, infatti, cambia all’improvviso e Lorenzo inizia a lavorare in un’agenzia di viaggi, restando sospeso e impantanato in una vita in cui il dolore gli impedisce di guardare avanti. Eppure qualcosa accade». Musolino, nominato al Premio Strega 2023 con il suo “Mare mosso” (Edizioni E/O, 2022) sarà presente all’incontro in programma oggi, martedì 18 aprile, alle 17.00.

Il prossimo appuntamento con l’ora del tè alla Biblioteca Comunale è fissato per il 25 maggio e sarà dedicato a “Un’invincibile estate” (Giunti, 2017) di Filippo Nicosia. (Portate la vostra tazza).