Messina, al via la stagione della Filarmonica Laudamo: il concerto di Zoltán Fejérvári

Sarà il pianista ungherese Zoltán Fejérvári, tra i più apprezzati al livello internazionale, a inaugurare la 102ª stagione concertistica della Filarmonica Laudamo di Messina, con un concerto, domenica 16 ottobre, alle 18:00, al Palacultura. Fejérvári ha suonato nei teatri di tutto il mondo in America e in Europa, condividendo il palco con numerosi artisti tra cui: Ivan Monighetti, Gary Hoffman, Istvan Vardai, Frans Helmerson e Steven Isserlis.

Il pianista, per la prima volta in Sicilia, presenterà al pubblico della Filarmonica Laudamo Messina un concerto dedicato al repertorio romantico con musiche di Schubert, Schumann e Chopin. «Il suo stile d’interpretazione chiara, brillante e cristallina – si legge nella nota – tiene a bada il sentimentalismo anche nella sua forma più romantica». La rivista Gramophone scrive di lui: «Fejérvári è un artista profondamente comunicativo che combina una padronanza imperturbabile ma magistrale dello strumento con una musicalità impeccabile. Coloro che ancora non lo hanno ascoltato scopriranno una delizia rara».

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo

domenica 23 ottobre, alle 18 al Palacultura: Paolo Fresu alla tromba e Dino Rubino al pianoforte, concerto in collaborazione con Il Cantiere dell’Incanto ;

alla tromba e al pianoforte, concerto in collaborazione con ; giovedì 27 ottobre, alle 19 al Palacultura, per la rassegna AccordiAcorde: Thollem Mcdonas al pianoforte, concerto in collaborazione con Curva Minore e Il Cantiere dell’Incanto.

A questo link per tutto il programma.

