Messina, al Teatro Vittorio Emanuele torna l’opera lirica con la “Tosca” di Puccini

Ancora una settimana al debutto della “Tosca” di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, in scena venerdì 3 marzo (e in replica domenica 5) al Teatro Vittorio Emanuele; a Messina torna così l’opera lirica nell’allestimento di Opera Production C.D. GmbH – Austria. Regia di Carlo Antonio De Lucia, video design di Matthias Schnabel, light design di Giuseppe Calabrò, scene di Daniele Piscopo. Direzione musicale del Maestro Carlo Palleschi. Produzione Teatro Vittorio Emanuele.

Sul palco il soprano Diana Lamar, il tenore Stefano Secco, il baritono Vitaliy Bilyy, Lorenzo Barbieri, Davide Scigliano, Alessio Verna, Sofia Ciuffo. Completano il cast l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, il Coro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria diretto da Bruno Tirotta e il Coro di Voci Bianche “Bianco Suono” diretto da Agnese Carrubba.

«Sono molto contento – ha detto il Presidente del Teatro, Orazio Miloro –, è la seconda opera lirica che facciamo dopo “Il barbiere di Siviglia” in queste due stagioni. Un’opera che conserva la tradizione, ma si proietta verso la modernità; in questa “Tosca” abbiamo delle contaminazioni».

La “Tosca”: al Teatro di Messina torna l’opera lirica

A raccontarci i due livelli dell’opera lirica è il regista Carlo Antonio De Lucia: «Siamo rimasti il più possibile fedeli alla scrittura pucciniana e all’intenzione dei librettisti, come dico sempre non è uno spettacolo tradizionale, è uno spettacolo classico. In questa “Tosca” abbiamo lavorato su due livelli: un livello di scena che racconta la vicenda e un livello che si svolge sullo schermo, attraverso il video mapping che invece rappresentano l’evoluzione e gli stati d’animo dei personaggi».

E invece come si prepara il Maestro Palleschi per la prima? «Si studia perché l’opera lirica è un libro, bisogna cercare di capire cosa voleva dire l’autore con quel segno; il segno da solo non parla, è come un attore che deve recitare un testo, bisogna dare vita a queste parole». La Tosca sarà in scena venerdì 3 marzo, alle 21.00, e in replica domenica 5 marzo, alle 17.30. I biglietti sono disponibili a questo link.

Sul Teatro Vittorio Emanuele

Il Presidente Miloro intanto ci ha confermato che a breve il Teatro Vittorio Emanuele pubblicherà il bando per la selezioni dei nuovi direttori artistici.

(5)