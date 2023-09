Messina, al Multisala Apollo torna il cineforum: i film in programma

Buio in sala: sta per tornare il cineforum del Multisala Apollo di Messina, con 23 titoli in programma, tra i più interessanti della scorsa stagione cinematografica. «Speriamo – dice Loredana Polizzi – di creare l’atmosfera degli anni passati, in cui tanti messinesi si ritrovavano all’Apollo il mercoledì e il venerdì per condividere questo appuntamento. Abbiamo scelto di continuare a fare cinema perché la settima arte non è morta e il Multisala Apollo rimarrà un presidio culturale importante per la nostra città». «Dopo 70 anni dalla nostra apertura – aggiunge Fabrizio La Scala – nulla è cambiato e il lavoro della Apollo s.r.l., continuerà con ancora più slancio e determinazione».

A fine agosto, la Polizzi aveva detto sui social che il cinema in via Cesare Battisti non avrebbe chiuso e non sarebbe quindi stato acquistato dall’Università di Messina, che inizialmente voleva rilevare l’immobile per realizzare una nuova sede del DAMS: «È molto più difficile decidere di restare, – scriveva l’imprenditrice che gestisce le sale insieme a Fabrizio La Scala –, anziché andar via. Noi amiamo le sfide e questa la vogliamo condividere con voi. Continueremo a programmare il Grande Cinema nelle nostre sale».

Il cineforum dell’Apollo: il programma

Ad aprire la rassegna sarà il film dedicato a The Voice, ovvero Whitney Houston, nel biopic diretto da Kasi Lemmons, con Naomi Ackie che interpreta la cantante americana e Stanley Tucci nel ruolo di Clive Davis, produttore discografico. Tutto il programma del cineforum del Multisala Apollo:

11 e 13 ottobre: Whitney – Una voce diventata leggenda;

18 e 20 ottobre: Mia;

25 e 27 ottobre: Maigret;

8 e 10 novembre: Fidanzata in affitto;

15 e 17 novembre: Il colibrì;

22 e 24 novembre: La lunga corsa;

29 novembre e 1 dicembre: Il sapore della felicità;

6 e 8 dicembre: L’ultima notte di Amore;

13 e 15 dicembre: Mon Crime – La colpevole sono io;

10 e 12 gennaio: Jeanne du Barry – La favorita del re;

17 e 19 gennaio: L’ultima luna di settembre;

24 e 26 gennaio: Educazione Fisica;

31 gennaio e 1 febbraio: Rido perché ti amo;

7 e 9 febbraio: The quiet girl;

14 e 16 febbraio: Chiara;

21 e 23 febbraio: Ti mangio il cuore;

28 febbraio e 1 marzo: Primadonna – la ragazza del futuro;

6 e 8 marzo: Last film show;

13 e 15 marzo: Gli spiriti dell’isola;

20 e 22 marzo: Io capitano;

27 e 29 marzo: Nostalgia;

3 e 5 aprile: Barbie;

10 e 12 aprile: L’immensità.

I film sono in programma:

Mercoledì: 16:30 – 18:30 – 20:30;

Venerdì: 18:30.

A questo link per informazioni sull’abbonamento.

