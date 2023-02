Messina, al Cineforum Don Orione arriva il “Fazio” di Montalbano

Weekend intenso per il Cineforum Don Orione di Messina che al Cinema Lux propone due incontri con gli autori: domenica 19 verrà proiettato “I nostri ieri” di Andrea Papini, con Peppino Mazzotta (l’indimenticabile Fazio di Montalbano) e il regista messinese Francesco Calogero, nei panni insoliti di attore. Nel film si cerca di ricostruire un omicidio; per farlo il protagonista della vicenda, interpretato da Mazzotta, incrocerà detenuti, familiari e amici della vittima, in un dialogo tra identità, memoria e relazioni. Il regista e gli interpreti saranno presenti in sala.

Lunedì 20 febbraio, invece, prevista la proiezione di “Piccolo Corpo” diretto e scritto da Laura Samani, insieme a Elisa Dondi e Marco Borromei. Il film, presentato al Festival di Cannes 2021 in concorso alla Settimana internazionale della critica e vincitore del David Di Donatello come Migliore Regia Esordiente 2022, racconta la storia di Agata che affronta un viaggio sulle montagne del nord per far rivivere la sua bambina. A seguire incontro con lo sceneggiatore messinese Marco Borromei.

A questo link per gli orari di programmazione.

