Messina, al Centro Multiculturale Officina il Premio Nino Cucinotta

Meno di due settimane alla prima edizione del Premio Nino Cucinotta, che si svolgerà al Centro Multicultrale Officina di Messina: un concorso musicale rivolto a compositori, band, cantautori e solisti emergenti, valutati da una giuria di qualità. L’obiettivo è supportare il talento artistico e creativo, ricordando Nino Cucinotta, scomparso prematuramente a dicembre 2021.

I finalisti del contest si esibiranno dal vivo durante il “FilìaFest” e si contenderanno il premio. Insieme alla perfomance musicali, previste anche esposizioni, teatro per bambini, letture di poesie, proiezioni di cortometraggi, streetfood e mercatino del vinile. L’evento è organizzato dall’Associazione Nino Cucinotta, in collaborazione con Dalek Studio, Best Price Rec, Retronouveau, Mercato Coperto Muricello, Blue Chords Music Management ,Lettera Emme, ABAM Accademia Belle Arti Messina, Teatro dei Naviganti compagnia. Conduce Luciano Fiorino.

L’appuntamento è per sabato 3 giugno, dalle 12.00 alle 24.00. A questo link per maggiori informazioni sul programma.

