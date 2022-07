Messina. A Tremestieri il teatro è all’aperto: il nuovo appuntamento

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina continuano gli appuntamenti estivi della rassegna “Fuori in Scena 2022”. Sul palco all’aperto arriva “Sindrome Italia o delle vite sospese” di e con Tiziana Francesca Vaccaro, che porterà gli spettatori in un viaggio da Palermo a Milano per raccontare di migrazioni, di femminilità in lotta, di donne che si prendono cura degli altri.

«“Sindrome Italia” – dice la Vaccaro – è il termine medico usato per indicare l’insieme di malattie invalidanti che colpisce le donne dell’Est che condividono una storia precisa: gli anni vissuti come migranti in Italia, lavorando come colf e assistenti familiari, lontane dalle loro famiglie e dai loro figli».

Teatro dei 3 Mestieri di Messina: gli spettacoli

Insieme allo spettacolo teatrale, Tiziana Francesca Vaccaro ha anche scritto “Sindrome Italia – Storia delle nostre badanti”, edito da Becco Giallo e illustrato da Elena Mistrello. La graphic novel è stata premiata come miglior sceneggiatura al Treviso Comic Festival, a settembre 2021.

«Ero alla ricerca di una storia da cucirmi addosso per un nuovo spettacolo teatrale e – ha detto la Vaccaro a Osservatorio Diritti – per questione di destino ho conosciuto le mie vicine di casa, cinque donne dell’Est che dormivano nello stesso appartamento al quinto piano senza ascensore a Lambrate». Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno di Officine Papage, Trac-Centro di Residenza Pugliese – Bottega degli Apocrifi, r-Esistenze/ Compagnia DRACMA.

L’appuntamento è per giovedì 14 luglio alle 21:15 al Teatro dei 3 Mestieri. In mostra per tutto il mese di luglio “Donne di Cico” di Cecilia Coletta. Per prenotare è possibile contattare i seguenti numeri: 090 622505 – 349 8947473.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo spettacolo teatrale è in programma giovedì 21 luglio con “Antigone – Il sogno della Farfalla“, di Donatella Venuti, con Maria Milasi e Americo Melchionda.

(Foto di Osservatorio Diritti)

(9)