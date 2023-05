Messina, a Oliveri prosegue la rassegna multidisciplinare “Asiana”

All’interno dello spazio Lyceum Scuola delle cose di Oliveri prosegue la rassegna “Asiana“, percorso multidisciplinare che traccia sentieri d’Oriente e sentieri d’Occidente. Insieme alla mostra dedicata agli artisti giapponesi contemporanei, anche un live e la presentazione di “Vic” romanzo di Francesco Cusa, pubblicato da Algra Editore.

«Il romanzo – si legge nelle note editoriali –, è una sorta di diario surreale scritto in prima e terza persona, popolato dai personaggi estremi d’una provincia estrema: esseri reali e immaginari, vivi e morti, spettri e spiriti che potrebbero essere il frutto di una mente psicotica o del delirio d’un santo. Il centro del romanzo, il suo senso, sta forse in un continuo scavo psicologico e metafisico teso a smascherare il velo del Tremendo che pare avvolgere la fisica e la morfologia della cittadina di provincia».

A seguire sarà presentato il nuovo album di Cusa dal titolo “Minimal Works“, uscito il 15 marzo 2023 per Improvvisatore involontario/Kutmusic (2023). Per l’occasione Francesco Cusa suonerà, oltre la batteria, anche un set di campane tibetane, per rendere omaggio al tema della rassegna e sottolineare la dimensione meditativa e contemplativa delle proprie composizioni. Con lui in trio si esibiranno Tonino Miano alle tastiere e al pianoforte e Riccardo Grosso al contrabbasso basso elettrico. L’appuntamento è per stasera, venerdì 26 maggio, alle 18.00, allo Lyceum Scuola delle cose di Oliveri.

