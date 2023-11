“MAVARE”, arriva la nuova call per artisti della Foro G Gallery di Messina. Come partecipare

La Foro G Gallery di Messina, lancia una nuova call per artisti dal titolo “MAVARE. Il potere del femminile”. I progetti selezionati saranno esposti all’interno della galleria, situata di fronte al Lago di Ganzirri, dal 12 al 20 aprile 2024. Il vincitore avrà diritto ad una mostra personale. Scopriamo tutti i dettagli e come partecipare.

Dopo il successo del “Segnalibro d’artista”, che ha visto l’adesione di 42 artisti provenienti da tutta Italia, ma anche da fuori, la Foro G Gallery di Roberta Guarnera propone una nuova Open Call ideata insieme alla critica d’arte Mariateresa Zagone.

«Le mavare – spiegano le ideatrici della call – sono quelle donne che, in società patriarcali che toglievano loro diritti e dignità, acuivano il loro “sentire”, tramandavano saperi tutti femminili fatti di riti e piante, di nenie e aruspicina, di fasi lunari e fondi di caffè e che, semplicemente, riuscivano a vedere meglio le cose, erano guaritrici. Erano nate con la capacità, o il dono (o, forse, la maledizione) di non avere filtri sugli occhi né nella mente: nessuno di quei filtri che spesso ci portiamo appresso senza nemmeno rendercene conto, che ci dicono come dobbiamo vedere le cose per essere accettati, per sembrare giusti, per apparire ciò che dovremmo essere – per autoconvincerci che davvero siamo ciò che vogliamo far apparire».

Da qui l’ispirazione cui dovranno attingere gli artisti interessati a partecipare al bando: «Questa Call – spiegano ancora Guarnera e Zagone all’interno del bando – vuole far lavorare tutti gli artisti sul loro potere di guarigione e creare il collegamento tra l’azione/creazione taumaturgica dell’arte e il proprio potere personale (femminile)».

“Mavare”: come partecipare alla call per artisti della Foro G Gallery di Messina

La call “Mavare. Il potere femminile” della Foro G Gallery di Messina è aperta a tutti. È possibile realizzare il proprio progetto utilizzando le tecniche del disegno, della pittura, della fotografia, dell’illustrazione e realizzando una mappa (nei formati a scelta di A2, A3, A4) di carta (grammatura a scelta) o tela.

Sarà possibile partecipare sia singolarmente sia in gruppo. Ogni candidato potrà proporre un’unica opera. Le foto ad alta risoluzione delle opere dovranno pervenire entro e non oltre la scadenza fissata al 29 febbraio 2024 all’indirizzo e-mail info@foroggallery. Si dovrà indicare come oggetto MAVARE OPEN CALL SUBMISSION e inserire nel titolo il proprio nome e cognome, una breve biografia ed una piccola descrizione dell’opera.

Come anticipato, i progetti selezionati saranno esposti dal 12 al 20 aprile 2024 presso la FORO G gallery e donati per la realizzazione del libro “MAVARE”. L’artista selezionato/a dovrà versare una cifra di iscrizione è di 25 euro, la spedizione è a carico dell’artista. Il vincitore avrà diritto a un premio consistente in una mostra personale che si terrà alla galleria di Ganzirri nel corso dell’autunno/inverno 2024/2025.

Il bando completo è disponibile a questo link.

