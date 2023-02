L’Università di Messina e il “Caminiti Trimarchi” insieme per il Festival della Cultura Scientifica

Il Liceo “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos organizza, in collaborazione con l’Università di Messina, la V edizione del Festival della Cultura Scientifica, a cura di Nicola Monforte e Fulvia Toscano. Durante la tre giorni ci sarà un omaggio al centenario del Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) e un focus sul giornalismo scientifico con il prof. di Fisica Sperimentale Salvatore Magazù e i conduttori di Rai Radio3 Scienza Roberta Fulci e Marco Motta.

«Un festival – si legge nella nota – che si conferma come importante appuntamento di approfondimenti della cultura scientifica nelle sue diverse declinazioni e che si candida a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio, come esempio di una scuola operosa e capace di essere al centro del dibattito culturale, da protagonista».

Il Festival della Cultura Scientifica

La V edizione del Festival della Cultura Scientifica si svolgerà al Liceo “Caminiti – Trimarchi” dal 22 al 24 febbraio; tra seminari, incontri e laboratori prevista anche una mostra “I volti mediterranei della Scienza” realizzata in occasione della Notte Mediterranea delle Ricercatrici coordinata dalla prof. Marina Trimarchi. Tra gli appuntamenti anche la presentazione di “Scienziate nel tempo: più di 100 biografie” (Ledizioni, 2018) di Liliana Moro e Sara Sesti, che interverrà durante l’incontro. Tra gli ospiti anche il biologo e fondatore del Museo del Mare di Milazzo Carmelo Isgrò e il direttore del Museo Galileo Galilei di Firenze Roberto Ferrari ex studente del Liceo di Giardini Naxos, premiato come “Eccellenza Culturale”.

(In foto Galileo Galilei, Wellcome Library, London)

