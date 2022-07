Libero Teatro Festival 2022, il 23 luglio a Oliveri in scena Cappuccetto Rosso

È iniziata il 9 luglio scorso la seconda edizione del Libero Teatro Festival. La rassegna culturale della Compagnia di San Lorenzo e Rete Latitudini porterà in scena spettacoli per bambini e adulti fino al 27 agosto, come ci aveva anticipato il regista Michelangelo Maria Zanghì in un’intervista.

Il prossimo appuntamento previsto per domani, sabato 23 luglio, vedrà protagonista la Compagnia Teatrale Accademia Sarabanda, che dalle 19:00 si esibirà all’Arena Peppe Marchese (lungomare di Oliveri) nello spettacolo Cappuccetto Rosso. Si tratta del terzo show per l’iniziativa “Bambini a teatro” in calendario dopo Raperonzolo e Aladino.

Il regista e attore della Compagnia, Gianni Fortunato, descrive così la rappresentazione di domani sera: «Oggi, come in passato, il compito più importante e anche il più difficile che si pone a chi alleva un bambino è quello di aiutarlo a trovare un significato alla vita. La fiaba, la favola, mentre intrattiene il bambino, gli permette di conoscersi, e favorisce lo sviluppo della sua personalità. Essa offre significato a livelli così diversi, e arricchisce l’esistenza del bambino in tanti modi diversi».

Il 30 luglio è in programma l’ultimo spettacolo della Compagnia Accademia Sarabanda per il Libero Teatro Festival, che metterà in scena “La fontana della bellezza”. Dall’8 agosto, “Bambini a Teatro” verrà accompagnato da “Teatro gourmet”, tre spettacoli fino al 22 agosto con degustazione e vino in omaggio.

Per prenotare è consigliato telefonare al numero 327 208 79 49.

