Le Vie dei Tesori a Messina: cosa visitare in questo ultimo weekend

Ultimo weekend dedicato alle bellezze di Messina con Le Vie dei Tesori 2021, iniziativa di respiro regionale che offre ai cittadini la possibilità di visitare, scoprire e riscoprire i patrimoni storici, artistici e monumentali della città dello Stretto.

Insieme a Messina, altre 11 le “siciliane” che aprono le porte sabato 25 e domenica 26 settembre; Enna, Caltagirone, Caltanissetta, Bagheria, Carini, Monrelae, Termini Imerese Noto, Trapani, Mazara del Vallo e Marsala. Dal 2 ottobre, invece, Le Vie dei Tesori 2021 arriverà a; Palermo, Catania, Cefalù, Erice, Sciacca, Ragusa e Scicli.

I luoghi da visitare per l’ultimo weekend con Le Vie dei Tesori di Messina

Se a Messina avete già visitato Villa Giovanna, il Sacrario di Cristo Re e la Torre Ottagona ma anche Forte San Salvatore e la Stele della Madonnina potete ancora fare un po’ di giri per l’ultimo weekend con Le Vie dei Tesori.

Insieme ai luoghi aperti e visitabili – seguendo queste indicazioni – sono in programma, infatti, per l’ultimo weekend de Le Vie dei Tesori di Messina anche delle passeggiate e delle esperienze, come ad esempio la passeggiata organizzata dalla Pro Loco Sud alla scoperta del santuario San Sostene e l’esperienza in barca con i cocciulari (in foto), organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro.

Tutti i luoghi da visitare a Messina sabato 25 e domenica 26:

domenica: Casa Museo di Maria Costa

sabato e domenica: Castel Gonzaga

sabato e domenica: Chiesa di Maria SS. Annunziata dei Catalani

sabato e domenica: Chiesa di San Giovanni di Malta e Museo

sabato e domenica: Chiesa di San Giuseppe e mostra degli argenti

domenica: Chiesa di Santa Maria Alemanna

sabato e domenica: Chiesa di Santa Maria Incoronata di Camaro e Ferculum di San Giacomo

sabato e domenica: Collezioni dell’Università degli Studi di Messina

sabato: Forte San Salvatore e Stele della Madonnina

sabato e domenica: Galleria d’Arte Moderna

sabato e domenica: Chiesa Gesù e Maria delle Trombe e il Bambinello delle Lacrime

sabato e domenica: Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso

sabato e domenica: Sacrario di Cristo Re e Torre Ottagona

sabato e domenica: Villa Giovanna

Tutte le passeggiate da fare a Messina sabato 25 e domenica 26:

sabato e domenica: Sulle orme dei monaci greci per scoprire il santuario. A cura della Pro Loco Messina Sud

domenica: Messina città mariana, tutto nasce da una lettera. A cura dell’Associazione Aura

Tutte le esperienze da fare a Messina sabato 25 e domenica 26:

sabato e domenica: Nel lago, sulle barche dei cocciulari. A cura della Pro Loco Capo Peloro

domenica: Floresta arrampicata sui monti. A cura di AssoCea Messina APS

(40)