Le Vie dei Tesori 2023: ultimo weekend a Messina

Sta per volgere al termine l’edizione 2023 de Le Vie dei Tesori, festival diffuso organizzato dall’omonima fondazione, che permette ai siciliani (e non solo) di visitare patrimoni culturali e storici delle città isolane: questo è il terzo e ultimo weekend a Messina. Partito lo scorso 16 settembre, il festival ha accolto circa tremila curiosi che hanno amato, in modo particolare, la Zona Falcata affacciata sullo Stretto.

«Nonostante lo scorso settimana ci si è mossi sotto la pioggia, – fa sapere la Fondazione Le Vie dei Tesori –, la città dello Stretto arriva al suo ultimo fine settimana con un patrimonio di oltre tremila visitatori, che sembrano amare soprattutto l’affaccio sullo Stretto di Forte San Salvatore».

L’ultimo weekend de Le Vie dei Tesori 2023

Insieme ai 26 luoghi da visitare, tra cui (novità di quest’anno) il Seminario Arcivescovile sul viale Giostra che conserva i celebri bozzetti e cartoni di Aristide Sartori per i mosaici del Duomo, anche una visita guidata a Villa Cianciafara con dei ciceroni d’eccezione (quattro maschere classiche della commedia dell’arte); le passeggiate e le esperienze da fare, tra cui:

passeggiata a Mili Marina, verso l’Antica via del Dromo: asse viario che collegava il centro storico ai villaggi costieri;

passeggiata alla scoperta delle Fontane storiche

visita all’antico Casale di Castanea

esperienza a bordo delle tipiche barche dei cocciulari di Ganzirri.

A questo link tutto il programma delle cose da visitare e le esperienze da fare a Messina durante l’ultimo weekend de Le Vie dei Tesori.

Come acquistare i biglietti

Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquistare il coupon online sul sito Le Vie dei Tesori o presso l’info point Chiesa di San Giovanni di Malta, aperto il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00. Le passeggiate e le esperienze devono essere prenotare on line su www.leviedeitesori.com.

