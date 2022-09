Le Vie dei Tesori 2022: tre cose da fare a Messina questo weekend

Da sabato 10, e fino al 25 settembre, arriva anche a Messina, il primo weekend de “Le Vie dei Tesori 2022“: festival tutto siciliano, dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, architettonico e naturale dell’Isola. Per questa quinta edizione de “Le Vie dei Tesori”, la città dello Stretto si prepara a 19 luoghi da aprire, 7 avventure da vivere e 5 percorsi da fare; insomma c’è l’imbarazzo della scelta, penserebbe qualcuno, e allora vi veniamo in soccorso con tre suggerimenti per osservare e ritrovare la città dai luoghi più belli.

Le Vie dei Tesori 2022: tre cose da fare a Messina

Partiamo dal luogo da visitare: l’Abbazia di Santa Maria di Mili, la novità di questa edizione de “Le Vie dei Tesori 2022”. Si tratta di una delle più antiche architetture normanne di Sicilia, voluta dal Conte Ruggero. Ristrutturata da poco dalla Soprintendenza dei Bei Culturali di Messina, il complesso monastico fa parte del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni. L’Abbazia di Santa Maria di Mili sarà visitabile sabato 10 e domenica 11 settembre, dalle 10:00 alle 17:30, la visita durerà circa 30 minuti, in parte accessibile anche per i diversamente abili.

Dal luogo alla passeggiata è un attimo. Torniamo in centro città per il “Percorso Liberty” a cura dell’Associazione Aura. Si parte da Piazza Antonello e si procede verso il centro storico alla scoperta di edifici civili e religiosi poco conosciuti. Il “Percorso Liberty” è in programma sabato 10, alle 10, la passeggiata durerà circa 2 ore, accessibile ai diversamente abili.

Chiudiamo con l’esperienza da vivere a Messina durante “Le Vie dei Tesori 2022”; per questo primo weekend vi suggeriamo di tornare alla Chiesa di Santa Maria di Mili per “Tre Cunti sui Giganti e una Storia Noir”, a cura della Compagnia Anatolè, con Valeria Alessi, Romana Cardile, Maria Chiara Millimaggi e Alessio Pettinato. La performance è in programma domenica 18 settembre, alle 17:30.

E se non vi abbiamo convinto a questo link trovate tutto le cose da fare a Messina durante “Le Vie dei Tesori”

Come prenotare Le Vie dei Tesori

Per partecipare alle visite guidate è possibile acquistare i coupon online o all’info point della Chiesa San Giovanni di Malta, che sarà aperto:

sabato 10 e domenica 11 settembre, dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30.

I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. È consigliata la prenotazione.

