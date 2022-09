Le Vie dei Tesori 2022: tre cose da fare a Messina questo weekend

Prosegue fino al 25 settembre “Le Vie dei Tesori 2022“, festival diffuso che valorizza il patrimonio culturale e naturalistico della Sicilia. Come vi abbiamo già raccontato, a Messina saranno 19 i luoghi da visitare, 7 le avventure da vivere e 5 percorsi da scoprire; per non perdervi nulla vi suggeriamo tre cose da fare a Messina, tra escursioni, tour guidati e laboratori.

Le Vie dei Tesori 2022: tre cose da fare a Messina

Partiamo anche stavolta dai luoghi da visitare: La Casa Museo della poetessa Maria Costa, a Paradiso. All’interno dell’abitazione di fine ‘800 esposti i libri della autrice messinese, scomparsa il 7 settembre 2016. Adesso, la casa ospita il Centro studi omonimo, nato su iniziativa di un gruppo di studiosi, amici e familiari. La Casa Museo di Maria Costa sarà aperta sabato 17 e domenica 18, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:40. Durata della visita circa 20 minuti. Non accessibile ai diversamente abili.

Tra le passeggiate da fare per questo secondo weekend a Messina de “Le Vie dei Tesori 2022” ci spostiamo a Cumia alla scoperta dell’Antico Casale, caratterizzato dal “Sentiero dei Mulini”. Si tratta di un percorso ad anello di circa 2 chilometri, alla scoperta della Vallata di Cumia, tra vicoli e chiese dei villaggi, gli antichi mulini ad acqua, i tipici muretti a secco, grotte e rifugi bellici, ma anche coltivazioni, macchia spontanea e torrenti. È possibile partecipare alla passeggiata sabato 17 alle 16:00, e domenica 18 alle 11:00, la passeggiata dura circa 2 ore.

Chiudiamo, infine, con l’esperienza speciale da vivere; l’Azienda Villarè, infatti, ha previsto un percorso educativo ed esperienziale che permetterà, soprattutto ai più piccoli, di vivere il contatto con la natura animale e vegetale. Le guide della Fattoria condurranno alla scoperta e alla conoscenza degli animali della fattoria (in foto) che potranno essere accarezzati. Alla fine, merenda con pane e olio. Visita guidata di circa 60 minuti; e un laboratorio per preparare i sesamini, biscotti della tradizione messinese. L’Azienda Villarè sarà aperta domenica 18 dalle 11:00.

Se non vi abbiamo convinto con i nostri consigli, a questo link trovate tutto quello che c’è da fare a Messina durante “Le Vie dei Tesori”.

Come prenotare Le Vie dei Tesori

Per partecipare alle visite guidate è possibile acquistare i coupon online. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. È consigliata la prenotazione.

(5)