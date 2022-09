Le Vie dei Tesori 2022: tre cose da fare a Messina per l’ultimo weekend

Ultimo weekend con “Le Vie dei Tesori 2022“, festival diffuso che valorizza il patrimonio culturale e naturalistico di Messina. Come vi abbiamo già raccontato, in città saranno 19 i luoghi da visitare, 7 le avventure da vivere e 5 percorsi da scoprire. E noi, per questo ultimo appuntamento di fine settembre, vi consigliamo le tre cose da fare a Messina, tra escursioni, tour in barca e antichi casali.

Le Vie dei Tesori 2022: tre cose da fare a Messina

Partiamo anche stavolta dai luoghi da visitare: l‘Eremo Regio Madonna di Trapani. Si tratta di uno dei più importanti eremi di Messina, che nel 1531 divenne la prima sede, in Sicilia, dei Frati Minori Cappuccini. Dal 1654 divenne la casa dei monaci pacomiti. l’Eremo, che è stato restaurato di recente, sarà visitabile sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle 09:30 alle 12:00, e dalle 15:30 alle 18:00. Accessibile ai diversamente abili. Durata della visita circa 30 minuti. A questo link le indicazioni stradali.

Arriviamo alle passeggiate che potrete fare a Messina, per l’ultimo weekend de “Le Vie dei Tesori 2022”. La Pro Loco Messina Sud vi porta alla scoperta dell’Antica Via del Dromo, che collegava Messina a Catania (e viceversa). Un percorso ad anello tra i casali di Minissale e Contesse, per scoprire vecchie costruzioni agricole e agroindustriali e ripensare alle periferie urbane. La passeggiata è in programma domenica 25 settembre, dalle 15:30, con partenza da Noria di Minissale, Via Minissale. Il percorso dura circa tre ore e non accessibile ai diversamente abili.

Chiudiamo il nostro fine settimana con un piccolo viaggio in barca con i “cocciulari” di Ganzirri. L’esperienza speciale, a cura della Pro Loco Capo Peloro, vi porterà alla scoperta della fauna della Riserva e delle tecniche di molluschicoltura della vongola autoctona. Il giro sui laghi, della durata di circa un’ora, è in programma sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle 09 alle 11. L’appuntamento è in via Lago Grande, 1.

Se i nostri consigli non vi hanno convinto, a questo link trovate tutto quello che c’è da fare a Messina durante l’ultimo weekend de “Le Vie dei Tesori”.

Come prenotare Le Vie dei Tesori

Per partecipare alle visite guidate è possibile acquistare i coupon online. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. È consigliata la prenotazione.

