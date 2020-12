Le messinesi Glorius4 oggi su RaiTre per sostenere la ricerca Telethon

Dopo essere state ospiti di Diego Bianchi a Propaganda Live su La7, per le messinesi Agnese Carrubba, Federica D’Andrea, Cecilia Foti e Mariachiara Millimaggi, che insieme danno vita alle Glorius4, è la volta di RaiTre.

Le Glorius4, quartetto tutto femminile e tutto messinese, infatti, si esibiranno insieme a Paolo Belli – oggi alle 16.48 – sul terzo canale di Mamma Rai per sostenere la ricerca scientifica di Telethon.

La solidarietà non si ferma – le Glorius4 su RaiTre

Sono bravissime e impegnatissime le Glorius4, con un’attenzione particolare rivolta agli eventi di beneficenza. Dopo essere state ospiti di Diego Bianchi, le artiste messinesi hanno donato il loro talento e la loro musica all’appuntamento (in streaming) di Smart Waves, la rassegna dedicata alla solidarietà organizzata da Caronte & Tourist.

Adesso, però, è il momento di sostenere Telethon. Dallo scorso 12 dicembre – e fino al 19 – va in onda, come ogni anno, la maratona dedicata alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Così anche le Glorius4 andranno in onda dall’Auditorium Rai.

L’edizione numero 30 della storica maratona trasmessa sulle reti Rai nel 2019 ha permesso di raccogliere 45 milioni e 181.023 euro che sono stati destinati al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Le Glorius4

Le Glorius4 è un inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, arricchite da eclettica sicilianità. Dal 4 dicembre, su tutti gli store digitali, è disponibile il loro disco “Play”.

(94)