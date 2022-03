La Sicilia delle Donne, proseguono gli appuntamenti con il Festival del genio femminile

Il genio femminile può avere fattezze diverse, può essere una musica, per esempio, o una poesia, o ancora una drammaturgia teatrale, un atto unico, un lungometraggio. Così, per poter raccontare queste forme differenti, Fulvia Toscano e Mirella Fiore sono tornate, anche a Messina, con la seconda edizione del Festival “La Sicilia delle Donne“.

La rassegna, partita lo scorso 11 marzo, proseguirà fino al 30 marzo nel suo percorso di narrazione. «Ci si propone – si legge nella nota – di sottrarre all’invisibilità, di divulgare e radicare nei territori le tante figure di donne vissute in Sicilia fra medioevo e XXI secolo, cancellando l’assenza e colmando le lacune di un ingiusto vuoto di memoria». Tantissimi quindi gli eventi organizzati in Sicilia e per il primo anno anche in Calabria.

La Sicilia delle Donne

È “Le donne di carta” il tema scelto per il secondo anno del Festival “La Sicilia della Donne”. Si parlerà, per esempio, della poetessa del mare Maria Costa e della storica dell’arte Maria Accascina. Ecco gli eventi della rassegna, in programma fino al 27 marzo, che riguardano la città di Messina:

Venerdì 25 marzo

alle 10:00, l’Istituto Felice Bisazza e l’Avantgarde Music School di Messina raccontano Rosina Muzio Salvio , Letteria Montoro e Concettina Ramondetta Filetti ;

, e ; alle 15:00, l’Archeoclub dello Stretto, la FIDAPA Capo Peloro e il Centro Studi Maria Costa raccontano Maria Costa;

alle 17:30, il C.I.R.S. di Messina racconta Maria Celeste Celi.

Sabato 26 marzo

alle 11:00, il Museo Regionale di Messina racconta Maria Accascina ;

; alle 16:30, la L.U.T.E. di Venetico racconta Cettina Natoli Ajossa ;

; alle 17:00, la FIDAPA di Mistretta, il Progetto Mistretta Centro Storico e IIS. Manzoni raccontano Maria Messina ;

; alle 17:30, la Pro Loco di Alì Terme e l’Istituto Maria Ausiliatrice raccontano Beata Maddalena Morano ;

; alle 18:00, il Comune di Casalvecchio Siculo e la Pro Loco raccontano Maria Pina Natale.

Domenica 27 marzo

alle 11:00, la Villa Maria Giovanna, il Comune di Caronia, il Museo dell’Automobile di Torino e la Fidapa di Capizzi raccontano Francesca Mirabile Mancusio ;

; alle 15:00, Gli Amici di MariaChiara di Patti racconta MariaChiara Messina ;

; alle 18:00, l’Associazione Culturale Focus di Floridia racconta Chiara Palazzolo.

A questo link per tutti gli eventi.

