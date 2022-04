La serie tv su “I leoni di Sicilia”: 3 cose da sapere prima di fare il casting per la saga dei Florio

Sono aperti i casting per la serie tv ispirata a “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” di Stefania Auci. Le riprese inizieranno da luglio e si concluderanno a dicembre 2022, si girerà tra Roma e Palermo: la serie tv sarà diretta dal regista Paolo Genovese, già autore di diversi lungometraggi di successo, tra cui: “Perfetti sconosciuti” (2016) e “The Place” (2017).

Il casting per la trasposizione seriale de “I leoni di Sicilia” è affidato a Barbara Giordani e Marta Mancuso, la produzione invece è curata dalla Leone Film Group & Lotus Production srl. In questa prima fase di casting, si cercano giovani ragazzi siciliani di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Le tre cose da sapere su I leoni di Sicilia

Per preparasi al meglio per il casting, scopriamo 3 curiosità da sapere sulla saga dei Florio;

L’autrice: come abbiamo detto a firmare la storia della famiglia Florio, è la trapanese Stefania Auci, che si occupa anche di sostegno a scuola. Ha pubblicato con Baldini + Castoldi e Tlön. Nel 2019 esce per la casa editrice Nord il romanzo storico “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” ; per scriverlo l’autrice ha condotto numerose ricerche anche attraverso le cronache giornalistiche dell’epoca, «ha esplorato – si legge nella sua bio – i possedimenti dei Florio e ha raccolto con puntiglio i fili della storia che si dipanano tra abiti, canzoni, lettere, bottiglie, gioielli, barche, statue». Il 24 maggio 2021 , sempre per Nord, è uscito il secondo e ultimo volume della saga “L’inverno dei Leoni” .

La famiglia Florio è realmente esistita: tra l'Ottocento e il Novecento era una delle famiglie più ricche d'Italia. I fratelli Ignazio e Paolo Florio, quest'ultimo padre del futuro senatore Vincenzo Florio si occupavano tra le altre cose di: vino, di turismo e di tonno, costruendo così il loro impero.

La serie tv: si parlava di una messa in onda sulla Rai, ma dalle prime notizie sembra che l'adattamento dei romanzi dell'Auci verranno trasmessi su Disney + e Star, ma ancora non sappiamo quando.

I leoni di Sicilia: al via i casting

La produzione della serie tv dedicata a “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” sta cercando, in modo particolare un giovane ragazzo siciliano, dai colori chiari che interpreterà il ruolo di Vincenzo Florio da giovane. Per partecipare al casting è preferibile non avere:

piercing

tatuaggi

rasature

doppi tagli

Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Come inviare la candidatura

Per partecipare al casting è necessario inviare una mail all’indirizzo: ileonicasting@gmail.com riportando nell’oggetto “VINCENZO FLORIO 18 ANNI”, allegando i seguenti documenti:

Una foto primo piano su sfondo neutro (no selfie, senza occhiali da sole o foto al mare);

Una foto figura intera su sfondo neutro (no selfie, senza occhiali da sole o foto al mare);

Dati anagrafici completi del candidato nel corpo della mail;

Due contatti telefonici nel corpo della mail.

