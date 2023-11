La Grieg Chamber Orchestra in concerto per la Filarmonica Laudamo di Messina

Per la prima volta ospite della Filarmonica Laudamo, si esibirà in concerto al Palacultura di Messina domenica 5 novembre 2023 la Grieg Chamber Orchestra, diretta dal M° Giuseppe Pisciotta. L’ensemble, composto da giovani professionisti, proporrà al pubblico pagine di Haydn, Paganini e Dvořák. Solista d’eccezione il violoncellista Luca Magariello.

Prosegue la 103esima stagione della Filarmonica Laudamo al Palacultura “Antonello” di Messina. Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 18.00 di domenica 5 novembre, come sempre nell’Auditorium del Palazzo della Cultura di viale Boccetta.

La Grieg Chamber Orchestra è una formazione fondata nel 2016 dal maestro Giuseppe Pisciotta, che ne è direttore artistico e musicale, con l’intento di promuovere e divulgare il repertorio per orchestra d’archi, ma allo stesso tempo di offrire un valido supporto a solisti e cantanti di talento.

Insieme alla Grieg Chamber Orchestra sul palco del Palacultura di Messina, il violoncellista Luca Magariello, che si è affermato nei principali concorsi internazionali. È stato per cinque anni primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e dal 2019 fa parte dell’Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano. Sempre nel ruolo di primo violoncello collabora stabilmente con la Camerata Salzburg, l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra della Suisse Romande e l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma. È docente alla Fondazione Accademia “Incontri col Maestro” di Imola.

Filarmonica Laudamo Messina: i prossimi concerti

Dopo la Grieg Chamber Orchestra, il prossimo appuntamento con la 103esima stagione della Filarmonica Laudamo di Messina è fissato per giovedì 9 novembre 2023. Sul palco Luciano Troja, Francesco Branciamore, Elio Amato e Raffaele Genovese in «Jazz Piano Echoes» per il primo degli otto concerti della rassegna Accordiacorde.

Qui il programma completo della 103esima stagione della Filarmonica Laudamo di Messina.

