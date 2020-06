Incontro online per i lettori di Chiara Gamberale: come partecipare

Martedì 30 giugno alle 18.30 incontro online con Chiara Gamberale. In occasione dell’uscita di “Come il mare in un bicchiere” (Feltrinelli), la scrittrice romana incontrerà i suoi lettori in un evento virtuale. I proventi del libro verranno devoluti allo spazio di accoglienza CasaOz di Torino.

“Come il mare in un bicchiere” è un quaderno – come racconta la stessa Gamberale – dedicato al periodo della quarantena. «L’intenzione di questo mio breve libro, che preferirei chiamare quaderno, non è quella di tediarvi con il diario della mia quarantena, ognuno ha il suo ed è quello il più prezioso.

La mia intenzione è quella di arrivare a riflettere insieme su un protocollo di autodifesa psicologica ed emotiva che questa incredibile tragedia ci potrebbe suggerire.»

Chiara Gamberale incontra online il pubblico di Messina

Martedì 30 giugno, alle 18.30, i lettori che avranno acquistato una copia del libro “Come il mare in un bicchiere” avranno la possibilità di partecipare all‘incontro online con Chiara Gamberale.

Per partecipare:

entra su www.feltrinellieditore.it/live

inserisci il tuo nome e il codice di accesso per la diretta esclusiva che ti verrà consegnato dalla librerie al momento dell’acquisto o tramite email

sintonizzati martedì 30 giugno alle 18.30 e preparati a interagire con l’autore.

Il ricavato delle vendite di questo libro sarà devoluto dall’autrice allo spazio di accoglienza per i bambini e le famiglie di CasaOz in situazione di emergenza Covid-19.

