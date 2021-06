InCastro 2021, fino al 24 luglio la terza edizione del festival di Castroreale

È partita – lo scorso 6 giugno – la nuova edizione di InCastro, festival multidisciplinare ideato dall’associazione Vento di Scirocco, in collaborazione con il Comune di Castroreale e l’associazione IterCulture e diretto da Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari.

Quest’anno il festival ha l’obiettivo di «muovere parola, suscitare emozioni – dicono i responsabili – che possano trasformarsi in parole da donare a Castroreale, una nuova veste che raccoglie la storia del paese e della sua comunità, per non dimenticare, per non andare via, per amare e amarsi e decidere, con coraggio, di restare». Tra gli ospiti anche Virgilio Sieni, coreografo e ballerino di fama internazionale.

InCastro 2021, per offrire parola

Il 6 giugno si è svolta una preview della terza edizione di InCastro, il festival multidisciplinare che si svolge ogni anno a Castoreale, uno dei borghi più belli d’Italia. Il festival è stato inaugurato da “Le Radici di Artemisia – Opere Gentili”, un percorso guidato da esperti del terriotorio per raccontare l’Artemisia, una pianta endemica alla quale è legata la storia leggendaria di Castroreale.

I prossimi appuntamenti di InCastro Festival:

11 luglio, alle 10:00, “Le Radici di Artemisia – Opere Gentili” : continua il percorso guidato tra i vicoli del paese. Sculture e installazioni donate da diversi artisti.

: continua il percorso guidato tra i vicoli del paese. Sculture e installazioni donate da diversi artisti. dal 17 al 24 luglio, “Offerta della Parola” a cura di Antonio Presti , con 5 laboratori di danza, musica e teatro.

, con 5 laboratori di danza, musica e teatro. 20 luglio, appuntamenti musicali con i concerti a cura di: The L. Switters Brotherhood & Society .

. 23 e 24 luglio: 5 video installazioni.

Per la serata conclusiva del 24 luglio prevista una giornata ricca di appuntamenti:

alle 18:00, via Valle Panorama: “Unione D’Arti”, incontro con Antonio Presti, Alessandro Portaro, Pino Falzea e Pier Paolo Zampieri ,

, alle 19:30, piazza Sant’Agostino: “4Canti site specific” a cura di Giuseppe Muscarello e “Azione Gioco di Parola” con Giorgia Di Giovanni e Nunzia Lo Presti ,

, alle 20:00, piazza delle Aquile: “Di fronte agli occhi degli altri” a cura i Virgilio Sieni.

