In Sicilia arrivano 22 milioni di euro per la cultura: tutti i 104 teatri finanziati

In Sicilia sembra arrivare una boccata di aria fresca, con un finanziamento da 22 milioni di euro per il recupero di 104 teatri pubblici delle nove province dell’Isola.

Ultima fase burocratica per l’inter che il Governo Regionale e l’Assessorato dei Beni culturali hanno avviato in questi giorni. 6 milioni e mezzo di euro, invece, verranno destinati a 35 strutture teatrali di proprietà privata.

«Il finanziamento di un numero così importante di teatri – dice l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – rilancia la centralità del teatro stesso come segno distintivo, cuore pulsante di una comunità, ma anche luogo di cultura e socializzazione.»

22 milioni per 104 teatri in Sicilia

Il Governo Regionale stanzierà 22 milioni di euro che verranno destinati a 104 teatri pubblici. Le risorse economiche saranno necessarie per l’ammodernamento e il recupero delle strutture.

«Nei giorni scorsi l’Assessorato – dice Samonà – ha avviato la fase conclusiva di un iter di finanziamento che consentirà di portare a buon fine i progetti di riqualificazione di molti teatri: un grosso intervento economico che permetterà di migliorare significativamente i teatri pubblici della Sicilia rendendone più moderne e funzionali le strutture, alcune delle quali storiche e di grande pregio artistico e architettonico.»

Cifre importanti per valorizzare il patrimonio culturale siciliano. «L’imponente stanziamento destinato testimonia l’impegno del Governo regionale nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano e l’attenzione verso la cultura teatrale. I teatri sono, infatti, i luoghi della narrazione del Mito e della quotidianità, gli spazi in cui si rappresentano la realtà e la cultura di un popolo.

Durante quest’anno, poi – conclude l’assessore regionale – grazie all’impegno del Governo Musumeci i teatri, le aree archeologiche e i beni culturali in generale, hanno costituito i luoghi fisici del ritorno alla normalità, offrendo anche a tanti artisti siciliani la possibilità di tornare a calcare le scene dopo mesi di fermo: luoghi che ci ricordano che la creatività e la bellezza sono il vero motore che tutto muove, le relazioni interpersonali ma anche l’economia, che proprio la cultura, in questo anno di crisi internazionale, sta contribuendo a rimettere in moto.»

A quali teatri in Sicilia arrivano i 22 milioni?

Ecco la lista completa dei 104 teatri pubblici in Sicilia che potranno benecificiare dei 22 milioni (complessivi) inviati dal Governo Regionale

Messina

E.A.R. Teatro di Messina

Barellona Pozzo di Gotto Teatro Mandanici

Capizzi Auditorim Sociale

Castel di Lucio Sala Teatrale Martoglio

Castelmola Teatro del Castello di Mola

Giardini Naxos Cine Teatro “Rosina Anselmi”

Letojanni Cine-Teatro del Centro Funzionale

Lipari Auditorium Centro Culturale e Sociale

Milazzo Teatro Trifiletti

Montagnareale Auditorium San Sebastiano

Montalbano Elicona Teatro Comunale “Domenico Popolo”

Naso Teatro Comunale “Vittorio Alfieri”

Nizza di Sicilia Auditorium Teatro Comunale

Pace del Mela Auditorium comunale

Patti Cine-teatro “Beniamino Joppolo”

Savoca Centro filarmonico Teatrale “SS. Maria Immacolata”

San Teodoro Centro Comunale di Aggregazione Sociale

Scaletta Zanclea Centro Sociale e Polifunzionale

Taormina Palazzo dei Congressi

Agrigento

Teatro Pirandello

Parco Arch. Valle dei Templi Palacongressi

Calamonaci Teatro Aldo Nicolaj

Campobello di Licata Auditorium Centro Polivalente

Cammarata Auditorium comunale

Canicattì Teatro sociale

Casteltermini Teatro Enzo Di Pisa

Favara Sala Teatro Barone Mendola

Grotte Ex cinema Teatro Marconi

Licata Teatro Comunale F. Re Grillo

Menfi Centro Civico

Montevago Anfiteatro comunale

Palma di Montechiaro Cine Teatro Chiaramonte

Racalmuto Teatro Comunale Regina Margherita

Realmonte Teatro Costabianca di Lido Rosselo

Sambuca di Sicilia Teatro Comunale l’Idea

Santa Margherita Belice Teatro S. Alessandro

Caltanissetta Foyer Teatro Regina Margherita

Butera Teatro Comunale

Montedoro Teatro Lina Caico

Serradifalco Teatro “P.pe A. De Curtis”

Catania

Teatro Bellini

Teatro Stabile

Aci Bonaccorsi Teatro Comunale Leonardo Sciascia

Acireale Teatro Comunale dell’Opera dei Pupi

Adrano Teatro Vincenzo Bellini

Belpasso Teatro “Nino Martoglio”

Biancavilla Teatro Comunale “La Fenice”

Bronte Cine Teatro comunale

Calatabiano Nuovo Cinema Paradiso

Caltagirone Casa Teatro Semini

Gravina Teatro Comunale “Angelo Musco”

Licodia Eubea Teatro della Legalità

Militello in Val di Catania Cine-Teatro Tempio

Misterbianco Teatro-Auditorium “Nelson Mandela”

Riposto Cinema Musumeci

San Cono Cine-Teatro Chiarelli

San Gregorio di Catania Auditorium “C.A. Dalla Chiesa”

Enna

Teatro Garibaldi

Assoro Sala Teatro del Palazzo Municipale

Cerami Sala ex E.C.A. per attività teatrale

Nissoria Teatro Comunale

Piazza Armerina Teatro Garibaldi

Troina Ex cine-teatro Trionfo

Palermo

Teatro Biondo

Teatro Massimo

Conservatorio di Musica “A. Scarlatti”

Bagheria Teatro Branciforti

Carini Teatro “Totuccio Aiello”

Casteldaccia Auditorium comunale

Cefalù Teatro Comunale “Salvatore Cicero”

Contessa Entellina Auditorium “G. Raviotta”

Lercara Fridd i Cine Teatro Ideal

Montelepre Auditorium “Giovanni Paolo II”

Montemaggiore Belsito Centro Polifunzionale Comunale

Palazzo Adriano Ex Palazzo Municipale

Partinico Auditorium Istituto Comprensivo “Ninni Cassarà”

Piana degli Albanesi Auditorium Comunale

Roccapalumba Auditorium “M. Saita”

San Mauro Castelverde Cine-Teatro Comunale

Vicari Teatro Comunale “Libertà”

Villabate Teatro delle Palme

Ragusa

Teatro Tenda Comunale

Monterosso Almo Sala Teatrale Ex Auditorium

Vittoria Teatro Comunale

Siracusa

Teatro Massimo

Auditorium Istituto “Luigi Einaudi”

Avola Ex Cinema Cappello

Buccheri Teatro Comunale

Buscemi Auditorium Chiesa San Giacomo

Canicattini Bagni Teatro-Auditorium Multifunzione di C.da Condotte

Noto Teatro Tina Di Lorenzo

Rosolini Auditorium Attilio Del Buono

Trapani

Calatafimi-Segesta Teatro Felice Cavallotti

Campobello di Mazara Cine Teatro “Olimpia”

Castelvetrano Teatro Selinus

Custonaci Teatro Comunale

Erice Teatro “Gebel Hamed”

Favignana Teatro Comunale “Cava S.Anna”

Marsala Cine Teatro Impero

Mazara del Vallo Teatro Garibaldi

Partanna Cine Astro

Petrosino Centro Polivalente

Poggioreale Teatro Comunale “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”

Salemi Centro Socio-Culturale Comunale

(7)