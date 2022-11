Illustratori e fumettisti all’Officina del Sole di Messina: via agli incontri. Il primo appuntamento

Professionisti dell’arte, fumettisti e illustratori: cominciano giovedì 1 dicembre gli incontri all’Officina del Sole di Messina. Il primo ospite sarà l’illustratore reggino Federico Pugliese, impegnato soprattutto nell’ambito editoriale con l’attivo parecchie copertine di libri e illustrazioni. Obiettivo dell’iniziativa è creare un dialogo con gli utenti, far conoscere gli aspetti meno noti di questo lavoro e le opportunità nel mondo di oggi.

Dell’Officina del Sole vi abbiamo già parlato. Si trova al numero 15 di via Giacomo Venezian (a due passi dall’Università) e raccoglie un gruppo di fumettisti e illustratori messinesi – Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Fabio Franchi e Giuliana La Malfa – che hanno deciso di lavorare insieme, a vista dei passanti. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di creare una rete tra le persone che a Messina fanno o vogliono fare questo lavoro, condividere conoscenze, competenze e strumenti, stimolare la propria creatività.

In quest’ottica nasce la serie di incontri in programma per i prossimi mesi con i professionisti del settore. A dare il via sarà Federico Pugliese, classe ’94, che, spiegano dall’Officina del Sole, «si è laureato in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Ha proseguito la sua formazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino, la Scuola Romana dei Fumetti e la Genius Academy di Roma». Oggi «lavora come illustratore e copertinista da diversi anni, producendo contenuti per fumetti e libri di vario genere». Tema dell’incontro saranno la figura dell’illustratore e come creare la copertina di un fumetto o un libro con uno stile personale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 1 dicembre alle ore 19.00 presso l’Officina del Sole, al numero 15 di via Giacomo Venezian. L’incontro è ad ingresso gratuito, ma i posti sono limitati, quindi occorre prenotare. Maggiori informazioni a questo link.

(Foto di copertina © Mikhaela Cannizzaro)

(14)