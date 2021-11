Il Teatro di Messina apre le porte ai giovani: al via i laboratori per “imparare il mestiere”

Domani, mercoledì 3 novembre dalle 15:00, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina apre le porte ai giovani per presentare i laboratori di “Pandora”, il nuovo progetto dell’Ente regionale rivolto a chi ha voglia di formarsi nel campo delle arti sceniche e imparare il “mestiere”. Durante l’open day, i ragazzi potranno scoprire le attività in programma e confrontarsi con i “maestri d’arte” che condurranno i laboratori.

“Pandora” è un progetto finanziato alla Città Metropolitana di Messina con il Programma Operativo Nazionale “Legalità” obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e messo in campo da Consorzio Sol.Co Rete d’Imprese Sociali con la cooperativa sociale La Salute, Bisazza Gangi s.r.l., Studio Danza di Mariangela Bonanno e Progetto A Coop. Sociale con la collaborazione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Le attività in programma sono gratuite.

Pandora: si aprono le porte del Teatro Vittorio Emanuele

I laboratori del progetto “Pandora”, negli spazi del Teatro di Messina, partiranno già il prossimo 8 novembre e sono destinati ai giovani dai 14 ai 25 anni. Saranno 10 i laboratori in programma. Ogni laboratorio – della durata di 288 ore – sarà aperto a un massimo di 15 partecipanti per ciascuna disciplina.

«Già è bello vedere l’entusiasmo con cui i “futuri artisti” – fanno sapere i vertici del Teatro Vittorio Emanuele – stanno aderendo all’iniziativa; un binomio importante e determinante, quello tra giovani e teatro, che lascia spazio alla costruzione di opportunità lavorative reali che certamente generano sviluppo e crescita per il territorio».

I laboratori del Teatro di Messina

Dopo il successo di “Molto rumore per nulla”, il Teatro Vittorio Emanuele sembra che abbia davvero voglia di cambiare direzione e aprirsi, finalmente, anche ai giovani. In programma per Pandora, dieci laboratori che saranno suddivisi in tre sezioni: dall’arte scenica alla scenografia passando dalla produzione teatrale.

Tutti i laboratori:

arte attoriale : recitazione, danza, dizione e azione scenica;

: recitazione, danza, dizione e azione scenica; laboratori tecnici : scenografia, costume teatrale e sartoria di scena, tecnico luci e suono, tecnico macchinista;

: scenografia, costume teatrale e sartoria di scena, tecnico luci e suono, tecnico macchinista; produzione imprenditoriale: produzione teatrale, organizzazione e distribuzione, comunicazione eventi e ufficio stampa.

Per partecipare all’Open Day occorre essere in possesso di green pass o di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Per info e iscrizioni ai laboratori basta inviare una mail a: messina@cooplasalute.org o chiamare il numero 328 9164771.

