“Il Dams in sala”: dal 6 ottobre il cinema restaurato alla Multisala Iris. Il programma

Da martedì 6 ottobre arriva la IV edizione de “Il Dams in sala” rassegna cinematografica curata dal prof. Federico Vitella, docente di Storia del Cinema al Dipartimento di Scienze Cognitive, in collaborazione con la Multisala Iris di Messina e la prestigiosa Cineteca di Bologna, che ogni anno distribuisce alcuni tra i capolavori cinematografici in versione restaurata.

In programma 8 lungometraggi, tra i più importanti della storia del cinema, da Pier Paolo Pasolini a Godard. Ad aprire la rassegna “The Elephant Man” di David Lynch.

Le proiezioni de “Il Dams in sala” si terranno alla Multisala Iris con doppio turno:

alle 18.00 e alle 21.00.

Il Dams in Sala all’Iris

Una rassegna cinematografica pensata per gli studenti e presentata dagli studenti. I ragazzi del Dams, infatti, salgono in cattedra per confrontarsi sui capolavori cinematografici in programma. Dal nuovo cinema italiano alla Nouvelle vague, dal Cinema classico hollywoodiano al Cinema d’autore americano ed europeo.

La rassegna:

6 e 7 ottobre: The Elephant Man di David Lynch (1980)

20 e 21 ottobre: Caro Diario di Nanni Moretti (1993)

24 e 25 novembre: Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard (1960)

12 e 13 gennaio: Quando eravamo re di leon Gast (1996)

dal 21 al 24 gennaio: Mr. Klein di Joseph Losey (1976)

9 e 10 febbraio: Gli spostati di John Huston (1961)

2 e 3 marzo: Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961)

13 e 14 aprile: Serpico di Sidney Lumet (1973)

(Il calendario potrebbe subire delle variazioni)

Informazioni utili

Le proiezioni sono aperte a tutti;

Gli studenti universitari avranno delle agevolazioni: singolo biglietto a 3,50 euro, abbonamento per tutta la rassegna 20 euro. L’abbonamento darà diritto anche alla sottoscrizione gratuita della University Card, che permette di avere sconti sia sui biglietti sia al bar tutti i giorni.

