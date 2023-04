Il 25 aprile musei a ingresso gratuito: cosa vedere a Messina

In occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 aprile 2023, i musei e i parchi archeologici di Messina e provincia saranno a ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura. «Il 25 aprile – ha detto il Ministro Sangiuliano – sarà la prima di 3 nuove giornate da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nostra Nazione un momento di condivisione del nostro patrimonio culturale, fattore determinante di identità in cui tutti gli italiani possono riconoscersi. Invito cittadini e turisti a godere di questa opportunità nel giorno della Liberazione».

25 aprile: cosa vedere a Messina

Diverse le iniziative a Messina promosse per il 25 aprile, tra queste anche i musei e i parchi archeologici a ingresso gratuito. Ecco cosa visitare:

Museo Regionale Interdisciplinare (MuMe),

Parco archeologico Naxos-Taomina,

Castello di Milazzo,

Museo archeologico di Lipari,

Parco archeologico di Tindari.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. I musei e i parchi archeologici di Messina saranno gratis anche il 2 giugno e il 4 novembre 2023.

