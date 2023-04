Musei e parchi archeologici aperti (gratis) in Sicilia il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre

È ufficiale: i musei e parchi archeologici siciliani saranno aperti (e gratis) il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate). A disporlo è l’assessorato ai Beni Culturali e all’Identità Siciliani della Regione Siciliana, in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura.

Non più solo la prima domenica del mese, ma anche in determinate festività, i musei e parchi archeologici statali saranno accessibili gratis. In provincia di Messina, quindi, saranno accessibili senza pagare il biglietto d’ingresso il Museo Regionale Interdisciplinare (MuMe), il Teatro Antico di Taormina, il Castello di Milazzo, il Museo Eoliano.

Per quel che riguarda i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente in Sicilia: “Valle dei Templi” ad Agrigento; “Segesta”, “Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” e “Lilibeo-Marsala” nel Trapanese; “Naxos e Taormina”, il parco delle Isole Eolie che si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filicudi e Salina, e “Tindari” nel Messinese; “Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai” e “Leontinoi e Megara” nel Siracusano; “Catania e Valle dell’Aci”; “Morgantina e Villa Romana del Casale” nell’Ennese; “Himera, Solunto e Iato” nel Palermitano; “Kamarina e Cava D’Ispica” nel Ragusano e il parco archeologico di Gela nel Nisseno.

Aperti gratis il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre anche la Galleria di Palazzo Abatellis, il museo archeologico “Antonio Salinas” e il Museo d’arte moderna e contemporanea di Palermo.

