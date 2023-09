I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Messina: le date del tour 2024

Sono passati poco più di due mesi dal concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che, allo Stadio San Filippo, hanno fatto “scatenare” gli appassionati: la band bergamasca ci riprova con il tour 2024 che arriverà a Messina con due date. L’annuncio viene fatto direttamente dal gruppo, che ha trovato successo e consenso del grande pubblico partecipando alla 70esima del Festival di Sanremo con il brano “Ringo Star”, che si è posizionato al terzo posto.

«A Campovolo – scrivono i Pinguini Tattici Nucleari sui social –, abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80.000 anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo. Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio quindi ecco la notizia: il tour continua nei Palasport! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della “narrazione”, ma ne parleremo più avanti! Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista».

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Messina

«Lo abbiamo chiamato “Non perdiamoci mica di vista”, come cantiamo in una nostra canzone. È il secondo capitolo del tour di Fake News. Per questo nuovo tour – continua la band in un altro post –, raggiungeremo posti in cui manchiamo da tempo, modificheremo la scaletta aggiungendo qualche pezzo e creeremo dei nuovi “momenti”, una nuova “narrazione”. Chi è venuto a vederci live questa estate sa che la serata iniziava sempre con un falso annuncio di cancellazione del concerto, una sorta di “memento mori”. Come a dire che tutto può finire da un momento all’altro e ciò che sembrava vero ora non c’è più, ci sei oggi ma forse non ci sei domani. Bene, noi siamo ancora qua».

Così per chi se li fosse persi, i Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto a Messina il 28 e il 29 maggio 2024 al Palarescifina. Le prevendite sono già aperte: a questo link per i biglietti.

Foto di copertina di Adriana Tedeschi

