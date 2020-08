Horcynus Festival 2020: oggi la serata finale tra cinema e fuori programma

Sta per concludersi la prima parte dell’Horcynus Festival 2020. Partita lo scorso 24 luglio, la 18esima edizione dell’Horcynus Festival quest’anno è stata incentrata sul domani – ghadaan in arabo – per riflettere su nuove soluzioni alternative alla globalizzazione, che possano contrastare anche il cambiamento climatico.

Stasera, lunedì 3 agosto, ultimo appuntamento con il cinema di Bernando Bertolucci e un fuori programma dedicato allo Stretto di Messina. Spazio anche alla programmazione strategica del prossimo decennio della Fondazione di Comunità di Messina e di tutto il Distretto Sociale Evoluto di Messina di cui fa parte anche la Fondazione Horcynus Orca, con un intervento del segretario generale della Fondazione Gaetano Giunta (in foto).

Contrastare le disuguaglianze

Sul palco, insieme a Gaetano Giunta anche Carola Carazzone, membro del Board di ECFI – European Community Foundation Initiative.

«La programmazione strategica – afferma il Giunta – è finalizzata ad individuare le policy che la Fondazione di Comunità sosterrà per sperimentare pratiche che sono capaci di contrastare le diseguaglianze e quel processo di cambiamento climatico che sembra ineluttabile, puntando a fare dei territori in cui opera territori sperimentali.» Modera il dibattito Fabrizia Bagozzi.

L’ultima dell’Horcynus Festival 2020 – il programma di stasera

La serata di chiusura partirà con un fuori programma con il video musicale dal titolo “Il comandante” di Morgan Maugeri, girato interamente nelle acque dello Stretto. Il pezzo è contenuto in “Unlock Downtown”, nuovo progetto discografico di Dario Naccari, prodotto da Aloisi e registrato insieme a David Cuppari e lo stesso Maugeri.

A seguire, proiezione di “Tè nel deserto” di Bernando Bertolucci. Tratto dall’omonimo romanzo di Paul Bowles, con John Malkovich, Debra Winger e Campbell Scott.

L’Horcynus Festival 2020 torna a settembre

Come detto, questa è solo la prima parte dell’Horcynus Festival 2020, che tornerà con altre due tappe:

dal 21 al 23 settembre

dal 5 novembre al 20 dicembre

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e protocollo Anti-Covid.

(10)