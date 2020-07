Horcynus Festival 2020: il programma di oggi e domani

Ancora Horcynus Festival 2020. Per la quarta e quinta giornata del festival, ospitato all’interno Parco Horcynus Orca, in programma: il concerto dei Fanfara Station, il cinema dedicato ai più piccoli con la proiezione “Asino Vola” (in foto) e visitate guidate al MACHO – Museo d’Arte Contemporanea Horcynus Orca.

Prosegue la 18esima edizione dell’Horcynus Festival, dedicato quest’anno al “domani” – in arabo ghadaan, inteso come opportunità per rivedere il futuro, trovare una giusta alternativa per contrastare l’assidua globalizzazione e il cambiamento climatico.

«Il futuro nello sguardo delle nuove generazioni grazie ai piccoli semi di bellezza e conoscenza piantati dall’Horcynus Festival nell’edizione 2020. Ghadaan – in arabo domani – il tema dominante della manifestazione che oggi si appresta a vivere pienamente la sua quarta giornata dedicata a ragazzi e giovani.»

Horcynus Festival 2020 – Il programma del 27 e del 28 luglio

Come ogni anno, tre sezioni – cinema, musica e teatro – scandiscono le giornate dell’Horcynus Festival 2020. Il programma di stasera e domani:

27 luglio

21.00: Asino Vola .Film di Marcello Fonte e Paolo Tripodi, con Francesco Tramontana, Luigi Lo Cascio, Maria Grazia Cucinotta, Lino Banfi e Antonello Pensabene.

.Film di Marcello Fonte e Paolo Tripodi, con Francesco Tramontana, Luigi Lo Cascio, Maria Grazia Cucinotta, Lino Banfi e Antonello Pensabene. 22.30: Strana la vita. Film di Giuseppe Bertolucci, con Monica Guerritore, Diego Abatantuono, Domiziana Giordano, Maria Monti, Chiara Moretti, Lina Sastri, Claudio Bisio, Amanda Sandrelli, Massimo Venturiello.

28 luglio

21.30: Fanfara Station in concerto.

Ingresso alle attività del Festival è gratuito con prenotazione obbligatoria e protocollo Covid 19. Solo per gli eventi di domani 28 e dopodomani 29 luglio il biglietto previsto è al costo di 5€ con obbligo di prenotazione. Il programma completo qui.

