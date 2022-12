Harry Potter potrebbe tornare alla Stazione Centrale di Messina, il Comune chiede il bis

Grande successo per l’iniziativa a tema Harry Potter alla Stazione di Messina, dove, lo scorso weekend, si è susseguita una serie di eventi per grandi e piccini, tra giochi, degustazioni e un pizzico di storia. Il Comune, infatti, ha chiesto ad RFI la possibilità di replicare “Natale alla Stazione. Cultura, food & wine al binario 1 e ¾”.

Degustazioni, esposizioni, laboratori per bambini a tema Harry Potter. L’evento organizzato dal Comune di Messina e da RFI per il weekend dal 9 all’11 dicembre 2022 è piaciuto tanto ai messinesi. Tanto che l’Amministrazione Comunale sta pensando al bis. Quando? Domenica 8 gennaio 2023, a chiusura delle festività natalizie. Il sindaco Federico Basile, d’intesa con l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, la Presidente dell’Azienda Messina Social City Valeria Asquini e Roberto Copia, referente di “Fondazione FS”, ha quindi inviato la richiesta ai vertici di RFI.

Per chi se lo fosse perso, l’evento “Natale alla Stazione. Cultura, food & wine al binario 1 e ¾” prevedeva degustazioni a cura di Fondazione I.T.S. ALBATROS, NonsoloCibus Associazione Provinciale Cuochi Messina, Scuola Europea Sommelier e IIS. “Antonello”, esposizioni del collezionismo ferroviario curate da Fondazione FS e dall’Associazione Ferrovie Siciliane, mostre d’arte seguite dall’Associazione Impronte e dall’indirizzo artistico-multimediale del Liceo “Seguenza”, mostre e annullo postale coordinati dal Circolo Filatelico Peloritano.

Nel “Giardino degli ulivi”, decorato ad hoc per l’occasione, si sono invece svolti i laboratori per bambini ambientati nel magico mondo di Harry Potter, a cura degli animatori della Messina Social City. In attesa di una risposta dai vertici di RFI, è possibile vedere qui le immagini dell’evento di Natale alla Stazione Centrale di Messina.

