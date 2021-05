Hai mai visto il restauro di un libro? Al Palacultura di Messina è possibile

La Biblioteca Comunale di Messina – in collaborazione con il Centro Regionale per la Progettazione e Restauro e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina – ha avviato un laboratorio di restauro “a cantiere aperto”, che darà a chiunque la possibilità di capire in che modo viene realizzato un restauro. Ad occuparsi del recupero dei libri e del racconto delle operazioni sarà la dott.ssa Gloria Bonanno del Centro Regionale Progettazione e Restauro di Palermo.

Ad essere riportati in vita saranno due libri appartenenti al fondo dell’Archivio Storico. Si tratta di: “Le gare de’ disperati opera famosissima rappresentata nel Regio Palazzo di questa nobile città di Messina” e “Per la statua di bronzo inalzata al suo sovrano Ferdinando IV di Borbone dalla città di Messina componimenti della reale accademia dei Pericolanti de’ Dissonanti di Modena recitati il giorno 27 maggio 1793 …”.

Le due antiche edizioni «scelte – si legge nella nota ufficiale – per il loro carattere di rarità». I due libri sono fortemente danneggiati e necessitano di interventi di lavaggio e ricucitura».

Come partecipare al laboratorio di restauro a “cantiere aperto”

Per poter vedere e comprendere in che modo verranno restaurati i due libri antichi è possibile prenotare una visita durante il laboratorio di restauro a “cantiere aperto” che si svolgerà all’interno della Biblioteca comunale di Messina. Potranno prenotare sia singoli cittadini sia piccoli gruppi di visitatori composti da un massimo di dieci persone.

È possibile visitare il laboratorio di restauro:

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 16:00.

È possibile prenotare – inviando una mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it indicando i nominativi, data e orario scelto tra questi indicati:

da mercoledì 5 a venerdì 7 maggio;

da lunedì 10 a venerdì 14 maggio;

da lunedì 24 a venerdì 28 maggio;

da lunedì 7 a venerdì 11 giugno.

