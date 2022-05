Grande successo per la Notte dei Musei, il MuMe di Messina terzo luogo più visitato in Sicilia

Il Museo di Messina sul podio per numero di visitatori nella “Notte europea dei Musei” dello scorso sabato 15 maggio 2022, con 1.170 biglietti staccati. Lo precedono solo il Museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo e l’Ipogeo di piazza Duomo a Siracusa. Soddisfatto l’assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà: «Uno straordinario successo – evidenzia – che conferma il crescente interesse dei siciliani, e non solo loro, verso i luoghi della cultura».

Sono stati oltre 10mila i visitatori che sabato 15 maggio hanno approfittato della “Notte europea dei Musei 2022”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che ha consentito a migliaia di persone di visitare i musei, i parchi archeologici e in generale i luoghi della cultura di competenza regionale in orario notturno al prezzo simbolico di 1 euro. A Messina e provincia, hanno aperto in notturna, tra gli altri, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, il Castello di Milazzo, il Museo di Lipari, il Parco Archeologico Naxos Taormina e il Teatro Antico di Taormina.

«Iniziative come la Notte Europea dei Musei – evidenzia Samonà o gli ingressi gratuiti nella prima domenica del mese sono occasioni che spingono verso una sempre maggiore sensibilizzazione all’arte e alla cultura, incentivando soprattutto le famiglie alla visita nei Musei e nei parchi archeologici della Sicilia. Stimolare e potenziare la conoscenza dei luoghi della cultura è importante per educare alla bellezza e alla riappropriazione della propria storia, di cui il patrimonio culturale è espressione tangibile».

Notte dei Musei in Sicilia: i luoghi più visitati

Ma quali sono stati i luoghi che hanno attratto più visitatori?

Museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo – 1.739; Ipogeo di piazza Duomo a Siracusa – 1.446; Museo interdisciplinare di Messina – 1.170; Museo di Palazzo Mirto di Palermo – 1.109; Museo d’Arte moderna e contemporanea di “Palazzo Riso” – 800; Castello Maniace di Siracusa – 594; Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, 584; Area archeologica di Selinunte – 563; Teatro Antico di Taormina – 526; Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa – 400; Museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento – 340.

Diverse decine di visitatori anche al Museo archeologico di Centuripe, a Palazzo Trigona Museo del territorio e della città di Piazza Armerina, nell’area archeologica e Antiquarium di Tindari, al Museo di Adrano e alle Mura Dionigiane, nel Museo Archeologico di Giardini Naxos, alla Villa Romana di Patti, al Museo archeologico di Aidone, a Palazzo Cappellani di Palazzolo Acreide, nell’Area archeologica di Halaesa Arconidea e al Museo della Ceramica di Caltagirone.

(Foto © Guide Turistiche Eolie Messina Taormina)

